"Po ostatnich paryskich igrzyskach rywalizacja Świątek z Collins już nigdy nie będzie taka sama, gdy ta druga nazwała pierwszą 'fałszywą'. Amerykanka takimi prowokacjami się karmi - dlatego ważne, by nasza tenisistka potrafiła być ponad tym" - alarmował Dominik Senkowski ze Sport.pl przed pojedynkiem pań w trzeciej rundzie Wimbledonu. Wspomniał o nie najlepszych relacjach Igi Świątek z Danielle Collins. A przejawów tego, że między tenisistkami nie ma przyjaźni, było już wiele. Głównie pochodziły ze strony starszej z zawodniczek. Wbijała szpilki Polce w mediach społecznościowych i robiła sugestywne gesty w trakcie pojedynków, a także przy podawaniu ręki przy siatce.

Danielle Collins ujawnia ws. relacji z Igą Świątek. "Wolę załatwiać sprawy bezpośrednio z daną osobą"

Po sobotnim spotkaniu dziennikarz Interii spytał Collins o jej prawdziwe relacje ze Świątek. Jak obecnie to wygląda? - No wiesz, nie uważam, że wszyscy jesteśmy sobie przeznaczeni, żeby się ze sobą dobrze dogadywać. Iga jest świetną zawodniczką, ja jestem jej rywalką i ze sobą konkurujemy. Koniec końców tyle w temacie - mówiła, czym zasugerowała, że stosunki są rzeczywiście dość chłodne. Ale, jak się okazało, na tym nie zakończyła.

- Chociaż są rzeczy... No wiesz, hmmm... Ja po prostu wolę załatwiać sprawy bezpośrednio z daną osobą, a nie wciskać kit i bawić się w gierki. Nie obgaduję ludzi za plecami, a jeśli jest jakiś problem, to załatwiam go z tą osobą - dodała. A co do powiedzenia miała Świątek? Już w przeszłości podkreślała, że nie wie, dlaczego przeciwniczka darzy ją niezbyt pozytywnymi uczuciami. - Nigdy nie zrobiłam jej nic nieprzyjemnego - zapewniała kilka miesięcy temu.

Świątek powalczy o ćwierćfinał

Ostatecznie to Świątek awansowała do czwartej rundy Wimbledonu. Polka bez większych kłopotów rozprawiła się z Collins, bo oddała jej ledwie pięć gemów: 6:2, 6:3. Po meczu panie podeszły do siatki, ale do kontrowersji nie doszło. Kulturalnie podziękowały sobie za grę. Teraz przed czwartą rakietą świata walka o ćwierćfinał. Jej rywalką będzie Clara Tauson. I nie ulega wątpliwości, że to Świątek będzie faworytką. Nie dość, że znajduje się wyżej w rankingu WTA (Dunka jest 22.), to przemawia za nią bilans bezpośrednich meczów. Nasza rodaczka wygrała wszystkie dotychczasowe konfrontacje z Tauson, a mierzyły się dwukrotnie.

Jeśli awansuje do ćwierćfinału, to wyrówna najlepszy wynik z Londynu. Mecz odbędzie się w poniedziałek 7 lipca, ale godzina rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.