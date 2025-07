Wimbledon 2025. O której gra Kamil Majchrzak dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kamil Majchrzak znakomicie zaprezentował się w pierwszych meczach tegorocznego Wimbledonu i wydaje się, że nie zamierza się zatrzymywać. Najpierw pokonał faworyzowanego Matteo Berettiniego, a następnie bez problemu wygrał z Ethanem Quinnem. W ostatnim spotkaniu rozbił Arthura Rinderknecha - pogormcę Alexandra Zvereva.

Wimbledon 2025. Kiedy gra Majchrzak?

Teraz przed piotrkowianinem zdecydowanie najtrudniejsze jak dotąd zadanie. Zmierzy się z on z rosyjskim tenisistą Karenem Chaczanowem, który zajmuje 20. miejsce w rankingu ATP. Jest także wicemistrzem olimpijskim z Tokio. Na tegorocznym Wimbledonie pokonał kolejno: Mackenzie McDonalda, Shintaro Mochizukiego i Nuno Borgesa.

Dla Majchrzaka już sam udział w meczu IV rundy Wimbledonu jest najlepszym wynikiem osiągniętym podczas wielkoszlemowego turnieju. Teraz czeka go jednak trudne wyzwanie. Awans do ćwierćfinału wymagać będzie dokonania wielkiej sztuki. Polak już trzy razy w karierze grał z Chaczanowem. Nie wygrał ani razu.

Wimbledon 2025. O której gra Kamil Majchrzak dzisiaj? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Majchrzak - Chaczanow odbędzie się w niedzielę 6 lipca. Będzie to pierwsze spotkanie męskiej części Wimbledonu w niedzielę 6 lipca. Mecz powinien rozpocząć się o 12:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE