Wielka sensacja na Wimbledonie. Teraz rusza na Świątek!

Wiadomo już, że Czeszka Barbora Krejcikova (16. WTA) nie obroni tytułu na Wimbledonie. 29-letnia zawodniczka przegrała po pasjonującym, trzysetowym meczu 6:2, 3:6, 4:6 z Emmą Navararo (USA, 10. WTA). "To była wstrząsająca porażka dla zmagającej się z urazem Czeszki, która nie wytrzymała i po ostatniej piłce uroniła łzy" - pisał w relacji z meczu Hubert Pawlik ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Wimbledon porwał Polaków! Tak bawią się nasi kibice

Emma Navarro ostrzega największe gwiazdy tenisa

Tymczasem "Sportskeeda" pisze, że Emma Navarro pokonując Krejcikovą, ostrzegła główne faworytki do zwycięstwa, że nie można jej lekceważyć. " - Jestem bardzo uparta – Emma Navarro mówi Arynie Sabalence, Idze Świątek i spółce, aby jej nie lekceważyły po pokonaniu obrończyni tytułu mistrzyni Wimbledonu Krejcikovej" - to tytuł artykułu na "Sportskeeda".

Dziennikarz Shyam Kamal przytacza również wypowiedź zawodniczki po pokonaniu Czeszki.

- Naturalnie, jestem bardzo uparta, można tak powiedzieć. Próbuję wykorzystać ten upór na swoją korzyść. Jestem też bardzo surowa wobec siebie, a to połączenie sprawia, że jestem bardzo trudna do pokonania. Jestem dumna z tego, że walczę do samego końca, bez względu na okoliczności. Nie mogłabym żyć ze sobą, gdybym się kiedykolwiek poddała. To po prostu nie leży w mojej naturze - powiedziała Emma Navarro.

Według Kamala w półfinale turnieju znajdzie się Iga Świątek. "Jeśli Navarro dotrze do półfinału, to prawdopodobnie zmierzy się z pięciokrotną triumfatorką turniejów wielkoszlemowych i byłą numer jeden światowego rankingu - Igą Świątek. Tymczasem liderka rankingu Aryna Sabalenka jest zdecydowaną faworytką górniej części drabinki, a za nią plasują się Amanda Anisimova i Linda Noskova" - czytamy.

Zobacz także: Oto co Collins powiedziała do Świątek przy siatce

Amerykanka w poniedziałek zmierzy się w 1/8 finału Wimbledonu z Rosjanką Mirrą Andriejewą (7. WTA). W ćwierćfinale na zwyciężczynię tego spotkania czekać będzie lepsza z pojedynku: Jekatierina Aleksandrowa (Rosja, 17. WTA) - Belinda Bencić (Szwajcaria, 35. WTA).

W niedzielę odbędą się cztery mecze 1/8 finału: Solana Sierra (Argentyna, 101. WTA) - Laura Siegemund (Niemcy, 104. WTA), Sonay Kartal (Wielka Brytania, 51. WTA) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja, 50. WTA), Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Elise Mertens (Belgia, 23. WTA) i Linda Noskova (Czechy, 27. WTA) - Amanda Anisimowa (USA, 12. WTA).