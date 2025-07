Oto jak Amerykanie zareagowali na klęskę Collins. Padły mocne słowa

Iga Świątek (4. WTA) po przejściu dwóch rund w Wimbledonie trafiła na Danielle Collins (54. WTA). To dla niej rywalka niewygodna głównie ze względów pozasportowych (zaczepia Polkę), a w Londynie 24-latka udowodniła wyższość na korcie. Co odnotowały amerykańskie media.

Amerykanie komentują co, to Iga Świątek zrobiła w meczu z Danielle Collins. "Zemsta"

"Świątek dokonuje zemsty na Collins na Wimbledonie" - ogłosił "Sports Illustrated", nawiązując do problemów Polki z Amerykanką, która "odegrała rolę czarnego charakteru w najtrudniejszym sezonie Świątek". "W styczniu Collins 'trollowała' ją w mediach społecznościowych po mroźnym uścisku dłoni na United Cup. A tej wiosny zakończyła drogę Świątek do obrony tytułu na Italian Open" - przypomniano.

Z kolei o "zemście w wielkim stylu" napisał portal tennisworldusa.org. "Świątek odniosła właśnie jedno ze swoich najbardziej imponujących zwycięstw na kortach trawiastych, pokonując swoją starą rywalkę Collins 6:2, 6:3, co zapewniło jej awans do 1/8 finału Wimbledonu, a także pozwoliło jej zemścić się na dawnej siódmej tenisistce świata" - podkreślono.

Oto co przesądziło o zwycięstwie Igi Świątek nad Danielle Collins. Amerykanie wskazują

Co okazało się kluczowe dla sukcesu Polki? "Weszła w mecz całkowicie skupiona i było jasne, że chciała uzyskać przewagę na początku. I rankingowa numer 4 odniosła sukces, ponieważ kontrolowała mecz od początku do końca" - wyjaśniono.

"Świątek nie pozwoliła Collins się kręcić" - zauważył serwis The Athletic. "Grała rolę kontrującej, gdy było to właściwe, i grała (odważniej - red.) gdy było to odpowiednie" - dodano. I choć "wynik to 6:2, 6:3" dla Polki, to rywalizacja "nie wydawała się aż tak zacięta". Na co zwróciła również uwagę agencja AP. "Świątek przytłoczyła Collins" - skwitowano.

O ćwierćfinał Wimbledonu, czyli powtórzenie najlepszego wyniku w karierze, polska tenisistka zagra przeciwko Dunce Clarze Tauson (22. WTA).