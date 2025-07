Fala komentarzy po tym, co zrobiła Collins. "Uśmieszek szybko zniknął"

Iga Świątek (4. WTA) nie bez problemów awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Tam wpadła na Danielle Collins (54. WTA), z którą ma wyjątkowo trudne relacje. Jednak ich mecz nie okazał się wyrównany.

Iga Świątek pokonała Danielle Collins w trzeciej rundzie Wimbledonu. Eksperci zabrali głos

24-latka od samego początku atakowała serwis przeciwniczki, co w końcu dało jej dwa przełamania. A że sama dobrze się broniła, to wygrała pierwszą partię 6:2. W drugiej dalej była bardzo efektywna, dzięki czemu ostatecznie triumfowała 6:2, 6:3.

Na przebieg oraz wynik meczu Świątek zareagowali eksperci oraz dziennikarze w serwisie X."Danielle Collins była bezradna. O to chodziło, świetne zwycięstwo odniosła Iga Świątek! Można na tym budować i iść daleko w Wimbledonie" - ocenił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Jak na razie walec Iga Świątek jeździ po korcie centralnym Wimbledonu, a Danielle Collins tylko się przygląda" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl. Chyba wszyscy się zgodzimy, że było ok. Spodziewałam się, że Danielle Collins mocniej się postawi, ale skoro nie, to tylko lepiej dla Igi Świątek" - dodała po meczu.

"Iga Świątek w 4. rundzie Wimbledonu! Można się było obawiać konfrontacji z Danielle Collins, a tu Iga zagrała moim zdaniem najlepszy mecz w tym turnieju. Solidne podanie, presja przy returnie, pewność siebie - o to chodzi. Uśmieszek Collins (pokazany przed meczem - red.) szybko zniknął" - skwitował Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

"Świetny mecz Igi Świątek. Od A do Z. Zadziałało wszystko to, co powinno. Serwis, forhend. Collins zupełnie bez podjazdu. Oby Iga już do końca na centralnym. Widać, że już dzisiaj dostosowana do warunków" - podsumował Hubert Błaszczyk.

"Wielka Iga Świątek, mamy dwoje Polaków w czwartej rundzie Wimbledonu (ona i Kamil Majchrzak - red.)! Przeciwko najtrudniejszej rywalce na tym etapie Polka rozegrała swój najlepszy w tym roku mecz w Londynie. Tak trzymać" - napisał Piotr Bernaciak z "Przeglądu Sportowego" Onetu.

"Iga Świątek wygrała z Danielle Collins 6:2, 6:3. W pięć kwadransów. Iga dziś jak profesor w Wimbledonie. W zasadzie bez słabych punktów. Oby tak dalej. W IV rundzie mecz z Clarą Tauson" - napisał Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

"Dobre serwowanie Igi na ciało, zwłaszcza pod presją. Świetny mecz! 15-10 bilans winnerów do niewymuszonych błędów. Collins z trzema niewykorzystanymi szansami na przełamanie" - zauważył Dawid Żbik, komentator Eurosportu.

W czwartej rundzie Wimbledonu Iga Świątek zagra z Clarą Tauson (22. WTA), która w sobotę pokonała 7:6(6), 6:3 Jelenę Rybakinę (11. WTA).