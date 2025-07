Kamil Majchrzak sprawił sensację na kortach Wimbledonu już w pierwszej rundzie, pokonując Matteo Berrettiniego, finalistę turnieju z 2021 r. Stoczył z nim pięciosetowy bój. W kolejnych rundach wyeliminował Ethana Quinna i Arthura Rinderknecha, nie stracił w tych meczach ani jednego seta.

Znamy godzinę najbliższego meczu Majchrzaka

Kolejnym rywalem polskiego tenisisty będzie Karen Chaczanow. Rosjanin zajmuje 20. miejsce w rankingu ATP. Ma za sobą dwa pięciosetowe mecze, które rozegrał w drugiej i trzeciej rundzie. Organizatorzy ustalili już godzinę polsko-rosyjskiego pojedynku. Planowo ma rozpocząć się w niedzielę o godzinie 12:00 czasu polskiego na korcie nr 2, a więc na korcie bez zadaszenia.

O tej porze istnieje niewielkie ryzyko opadów deszczu, więc wydaje się, że nie powinno być żadnych zakłóceń i opóźnień. To będzie pierwsze spotkanie na tym korcie.

Patrząc tylko na ranking, Chaczanow wydaje się być największym wyzwaniem dla Majchrzaka. Do tego nigdy z nim nie wygrał. Mierzył się z nim trzykrotnie, ale ostatnio trzy lata temu. Przegrał po wyrównanym, trzysetowym boju w 1/8 finału turnieju w 's-Hertogenbosch. Dziś Polak prezentuje lepszy tenis niż wtedy.

Chaczanow to wicemistrz olimpijski z Tokio. Jego najlepszy wynik w Wimbledonie to ćwierćfinał z 2021 r. Stanie zatem przed szansą wyrównana tego osiągnięcia. W tym sezonie na kortach trawiastych dotarł do półfinału turnieju w Halle i ćwierćfinału w 's-Hertogenbosch.

W Wimbledonie Chaczanow pokonał Mackenziego McDonalda w trzech setach, Shintaro Mochizukiego i Nico Borgesa po pięciu setach. Łącznie grał przez ponad 9,5 godziny, ponad dwie godziny więcej od Majchrzaka.