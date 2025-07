Ekspertka wypaliła wprost, co Collins zrobi Świątek. "Będzie ją karać"

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła zmagania na Wimbledonie. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Poliną Kudiermietową i bez większych problemów pokonała Rosjankę 7:5, 6:1. Następnie jej rywalką była Caty McNally. Amerykanka nieoczekiwanie wygrała pierwszego seta i wydawało się, że Polkę może czekać bardzo trudna przeprawa. Nasza tenisistka pewnie wygrała jednak dwa kolejne sety 6:2, 6:1 i to ona awansowała do trzeciej rundy.

Tenisistka zwróciła uwagę na mocne strony Collins. Świątek musi uważać

Na tym etapie Świątek zmierzy się z Danielle Collins. Do tej pory Polka rywalizowała z nią dziewięciokrotnie i aż siedem razy wygrywała. Jednak w ich ostatnim spotkaniu, które odbyło się na tegorocznym turnieju WTA w Rzymie, lepsza okazała się Amerykanka. Tym samym Świątek nie może jej lekceważyć. Zbliżające się starcie oceniła była tenisistka Alison Riske-Amritraj, która zwróciła uwagę na mocne strony swojej rodaczki.

"Czekam na mecz Świątek z Collins. Kluczowym elementem moim zdaniem będzie to, jak dobrze Collins serwuje, ale jeszcze bardziej to, jak będzie karać Świątek za drugi serwis. Coś, co potrafi robić niezwykle dobrze. To powinien być świetny mecz" - napisała na Twitterze.

"Serwis Świątek był podatny na ataki rywalek w obydwu jej meczach (w tegorocznym Wimbledonie - przyp. red.), co może być szansą dla Collins. Mimo że Amerykanka jest znacznie w tyle, jeśli chodzi o bilans bezpośrednich pojedynków, będzie to ich pierwsze starcie na trawie, co daje jej niewielką przewagę" - tak napisały przed meczem amerykańskie media.

Spotkanie Igi Świątek z Danielle Collins odbędzie się już w sobotę około godziny 16:30. Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzą kanały sportowe Polsatu. Mecz można obejrzeć też w Internecie na platformie Polsat Box Go.