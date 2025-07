Iga Świątek w czerwcu osiągnęła pierwszy finał rangi WTA w tegorocznym sezonie. W Bad Homburg zdołała ograć m.in. Wiktorię Azarenkę oraz Jasmine Paolini i lepsza od niej okazała się dopiero Jessica Pegula. Tamten turniej sprawił, że nasze oczekiwania co do występu Polki w Wimbledonie, znacznie się zwiększyły. Obecnie 24-latka jest w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju w Londynie, gdzie zmierzy się z dobrze znaną jej Danielle Collins.

Iga Świątek i Wimbledon. Światowe medium ocenia Polkę

Dzisiaj Świątek postanowił przyjrzeć się "The Athletic". "W centrum drabinki Wimbledonu jest zawodniczka, którą większość tenisistek chce rozpracować, kiedy ona próbuje rozszyfrować, kim jest na nawierzchni trawiastej" - czytamy na angielskojęzycznej stronie.

Sportowy portal, który wchodzi w skład New York Times, wrócił do początków kariery polskiej tenisistki oraz jej triumfu w juniorskim Wimbledonie w 2019 roku. I ocenił, że wówczas gra Igi była znacznie bardziej wielowymiarowa. "Zdobywała punkty dzięki uroczym kątom oraz sprawnym wolejom. Kiedyś gdy uderzanie mocno nie działało, to jej planem awaryjnym nie było uderzanie jeszcze mocniej" - pisze "The Athletic".

W kolejnych akapitach dziennikarz Matthew Futterman zwraca jednak uwagę, że podczas meczu z Caty McNally, kibice mogli obserwować elementy "dawnej Świątek". Czytamy bowiem: "Wygrała dzięki temu, że wystrzeliwała mniej pocisków. Jej pierwszy serwis spowolnił. A kiedy grała na returnie, skupiała się na utrzymywaniu piłki w grze, zamiast próbach agresywnego rozrzucania jej po całym korcie. [...] Przeciwko McNally udało jej się znaleźć, ten często trudny do uchwycenia, balans pomiędzy zwiększaniem intensywności gry, a jednocześnie utrzymaniem metodycznego i cierpliwego tenisa."

Jedna z najlepszych w historii - to słowa o Idze Świątek

Na koniec "The Athletic" podkreśla dokonania Polki oraz jej pozycję na mapie światowego tenisa. Jego wniosek jest jasny: jeśli Świątek ma być jak inni najlepsi tenisiści wszech czasów, to Wimbledon jest turniejem, który powinna podbić.

"Dla Świątek gra na trawie to wciąż element do poprawy, tak jak wszędzie. Każdego dnia uczy się nowych rzeczy na bazie własnych doświadczeń. Ale jest też jedną z najlepszych tenisistek na świecie, już teraz jedną z najlepszych w historii, i występuje obecnie w turnieju, gdzie najlepsi w historii zazwyczaj znajdują drogę do zwycięstwa. Bo potrafią zrozumieć, jak grać agresywnie, ale utrzymując kontrolę. Bo kontrolowanie wymian jest często ważniejsze, niż próba zdobycia punktu przy pierwszej okazji" - podsumowuje brytyjsko-amerykańskie medium.