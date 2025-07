Fatalne wieści prosto z Wimbledonu! Jest decyzja. Co z meczem Świątek?

Sobota na wielkoszlemowym Wimbledonie stała pod znakiem meczów trzeciej rundy w kobiecej drabince. Tego dnia o awans do czwartej rundy będzie walczyć Iga Świątek, a jej rywalką - Amerykanka Danielle Collins. To będzie drugi mecz na korcie centralnym w kompleksie All England Club. Wcześniej na nim pojawią się Jannik Sinner i Diego Martinez - ten mecz rozpocznie się około godz. 14:30. Jednak dzień bez problemów pogodowych na Wimbledonie jest dniem straconym.

Deszcz znów krąży nad Londynem. Mecze sesji dziennej przerwane

W jednym z pierwszych meczów w sesji dziennej Jelena Rybakina rywalizowała z Clarą Tauson. Ten pojedynek miał wyłonić potencjalną rywalkę Igi Świątek w czwartej rundzie. Było już 4:4 w pierwszym secie, gdy nad kortem numer dwa zaczął mocniej kropić deszcz. Po dłuższej chwili i rozmowie z supervisorem sędzia zarządził, że mecz zostanie przerwany do momentu, aż poprawią się warunki w Londynie. Od razu też zdjęto siatkę, a cały kort został przykryty płachtą.

Potem organizatorzy przekazali, że mecze na wszystkich kortach nie zostaną wznowione przed godz. 14:30 czasu polskiego. Czy to będzie miało jakiś wpływ na potencjalne opóźnienie meczu Świątek - Collins? Nie, ponieważ kort centralny ma zasuwany dach. Całkowicie "bezpieczne" są mecze na korcie centralnym i na korcie numer jeden.

Spotkanie Świątek - Collins nie będzie ostatnim, który znajdzie się w sobotę na korcie centralnym. Później na korcie pojawi się Novak Djoković i Miomir Kecmanović, a stawką ich pojedynku też będzie awans do czwartej rundy Wimbledonu.

Tak Świątek mówi o meczu z Collins. "Była jedna sytuacja"

Jak Świątek wypowiada się na temat zbliżającego się pojedynku z Collins? - Nie oglądałam żadnego z jej meczów, więc... na pewno będę musiała się przygotować taktycznie. Uważam, że wszystkie nasze mecze były o tenisie. Była jedna sytuacja, gdzie na igrzyskach dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było celowe. Dla wyników to nie miało jednak znaczenia, wygrywała zawsze ta, która lepiej grała w tenisa - mówiła Iga w trakcie jednego z wywiadów.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.