Kamil Majchrzak zareagował na słowa Świątek. Wymownie

- Czasem wspólnie trenujemy. (W środę - red.) mówiłam mojemu zespołowi, że to były jedne z najlepszych treningów, on ma świetny rytm. Jeśli oboje pojedziemy na przyszłoroczny United Cup, też razem poćwiczymy - mówiła Iga Świątek po meczu drugiej rundy Wimbledonu z Catherine McNally. Wypowiedziała się też w związku ze sprawą jego zawieszenia. - Cieszę się z jego powrotu i wspieram go, bo jest jednym z najsympatyczniejszych ludzi - stwierdziła.

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Majchrzak odpowiedział na słowa Świątek. "Osiągnęła w tenisie wszystko"

Do słów Igi Świątek odniósł się sam Majchrzak. Treningi z reprezentantką Polski wspomina jako bardzo wymagające. - Rozgrzewałem Igę przed meczami właśnie na United Cup. Do najlepszej zawodniczki na świecie musiałem się dostosować i grać taką piłkę, jaką wymagała. Cieszę się, że spełniłem swoją rolę. Też te rozgrzewki Igi są na bardzo wysokiej intensywności, pewnie nawet na dużo wyższej niż moje rozgrzewki przedmeczowe. Granie z nią to naprawdę kawał zadania. Było to fajne doświadczenie - powiedział w rozmowie z Interią.

Majchrzak skomentował też słowa tenisistki dotyczące jego powrotu do gry. - Bardzo miło z Igi strony, bardzo dziękuję za te słowa. Ja Igę także uważam za świetnego człowieka i wzór do naśladowania. Z mojej perspektywy osiągnęła w tenisie wszystko. Natomiast wiem, że jeszcze wiele wyzwań przed nią i też jej zawsze kibicuję. Zresztą tak, jak wszystkim Polakom. Nie jest nas aż tak dużo, ale wszyscy jesteśmy zżyci. Czy to obie Magdy, czy Hubert, czy debliści. Wszyscy jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, bardzo mocno sobie kibicujemy i wydaje mi się, że ta synergia jest doskonała - zaznaczył.

Kamil Majchrzak zagra w 1/8 finału Wimbledonu w niedzielę 6 lipca. Jego przeciwnikiem będzie Karen Chaczanow, czyli zawodnik, który zajmuje 20. miejsce w rankingu ATP. Mecz Igi Świątek z Danielle Collins zaplanowano na sobotę 5 lipca - to spotkanie powinno się odbyć po południu, najpewniej około godziny 17:00.