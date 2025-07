Tak za granicą piszą o relacji Swiątek i Abramowicz. "To rzadkość"

Danielle Collins nie darzy sympatią Igi Świątek, o czym dość często przypomina. A wszystko zaczęło się od meczu na igrzyskach olimpijskich, po którym Amerykanka oskarżyła Igę Świątek o fałszywe zachowanie. "Iga była bardzo poruszona zachowaniem Collins. Do dziś powtarzane są teorie, że przejęła się tym wszystkim w takim stopniu, że niecałą dobę później nie była sobą w półfinale z Chinką Zheng" - przypomina Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Tak piszą o relacji Świątek z Abramowicz. "Ciągle przy niej jest"

To Daria Abramowicz na co dzień dba o to, żeby takie sprawy nie odbijały się na formie sportowej Igi Świątek. Teraz sylwetkę psycholożki współpracującej z reprezentantką Polski postanowił przybliżyć kibicom z zagranicy portal tennistonic.com. Przypomniano, że Abramowicz dołączyła do sztabu Świątek już w 2019 roku i regularnie podróżuje z jej zespołem. "To rzadkość w profesjonalnym tenisie, gdzie normalnie trenerzy mentalni pracują zdalnie lub na część etatu" - czytamy.

Portal zauważa, że choć Świątek otwarcie mówiła o zasługach Abramowicz, to nie wszyscy patrzą na tę współpracę przychylnie. "Niektórzy eksperci krytykują bliskość ich relacji, ale Świątek i Abramowicz bronią swojego podejścia (...). Filozofia Abramowicz skupia się na zindywidualizowanej opiece, odrzuca ona schematyczne modele na rzecz dostosowanego wsparcia psychologicznego" - czytamy.

"Świątek wciąż gra na najwyższym poziomie. Abramowicz ciągle przy niej jest - i po cichu wpływa na podejście jednej z najlepszych zawodniczek w tenisie. Ich relacja odzwierciedla współczesne podejście do zdrowia psychicznego w sporcie, gdzie o siłę mentalną dba się nie w izolacji, ale poprzez więź, empatię i wspólny cel" - podsumowano.

Iga Świątek zagra z Danielle Collins w sobotę 5 lipca po południu, najpewniej około godziny 16-17.