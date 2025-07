Tak potraktowali Sabalenkę na Wimbledonie. "Aż bolą uszy"

Sabalenka nie jest specjalistką od kortów trawiastych, ale w przeszłości dwukrotnie grała w półfinale singlowego Wimbledonu. Obecnie jest natomiast jedyną z piątki najwyżej rozstawionych tenisistek, która dalej rywalizuje w tegorocznym turnieju wielkoszlemowym w Londynie. Cori Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini oraz Qinwen Zheng pożegnały się już bowiem z tymi zawodami.

Sabalenka wypowiedziała się po meczu z Raducanu. To zwróciło jej uwagę

27-latka rozpoczęła rywalizację w Londynie od triumfu nad Carson Branstine. Następnie pokonała Marie Bouzkovą, a wczoraj Emmę Raducanu. Trzeba jednak przyznać, że mistrzyni US Open z 2021 roku była się w stanie jej przeciwstawić. W pierwszym secie Raducanu miała piłkę setową, w drugim prowadziła 4:1 w gemach. Ostatecznie jednak nie wykorzystała swoich szans i przegrała z jedynką rankingu WTA w dwóch partiach. Ku zawodzie dopingujących ją rodaków.

Jak się okazuje: wrzawa, którą zgotowali brytyjscy kibice na trybunach w Wimbledonie, dała się we znaki Sabalence. - Wow, co za atmosfera. Aż bolą mnie uszy, było strasznie głośno. Za każdym razem, kiedy ją dopingowaliście, mówiłam sobie: dopingują ciebie. Miałam gęsią skórkę - skwitowała po piątkowym spotkaniu triumfująca Białorusinka.

Pierwsza rakieta świata przyznała też, że piątkowe zwycięstwo dało jej sporo satysfakcji: - Czuję teraz zastrzyk energii oraz pozytywnych emocji. Byłam pod presją, to był świetny mecz, który udało mi się wygrać. Dlatego właśnie kocham sport. Chodzi w nim o stawianiu czoła wyzwaniom. A kiedy je pokonasz i zwyciężysz, to jest to najlepsze uczucie - podsumowała 27-latka na konferencji prasowej.

Sabalenka wróci do gry w niedzielę. Jej rywalką w czwartej rundzie Wimbledonu będzie Belgijka Elise Mertens, 23. zawodniczka rankingu WTA. Dokładna godzina tego pojedynku jeszcze nie jest znana.