Wimbledon 2025. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (4. WTA) do tej pory rozegrała dziewięć spotkań z Danielle Collins (54. WTA) i wygrała aż siedem z nich - trudno w tym wypadku mówić o tym, żeby na korcie istniała między nimi jakaś rywalizacja. Ta istnieje głównie w mediach, a tworzy ją Amerykanka, która od jakiegoś czasu ma problem z polską tenisistką - więcej o ich relacjach na łamach Sport.pl pisze Łukasz Jachimiak.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Iga Świątek - Danielle Collins. Dziś zagrają na Wimbledonie

Na korzyść Amerykanki przed sobotnim meczem działa to, że to właśnie ona wygrała ostatnie spotkanie z Igą Świątek. I to niedawno, bo w trakcie majowego turnieju WTA w Rzymie. Wtedy Collins potrafiła wygrać pierwszego seta ze Świątek aż 6:1. W drugim Polka była już lepsza, ale i tak nie udało jej się zwyciężyć - przegrała 5:7. Udany rewanż oznaczałby dla Igi Świątek awans do czwartej rundy Wimbledonu.

A to byłby dla reprezentantki Polski już dobry wynik. Do tej pory na Wimbledonie tylko raz udało jej się dotrzeć dalej - dwa lata temu, gdy odpadła w ćwierćfinale. Jeżeli Świątek awansuje do 1/8 finału, to zagra w nim ze zwyciężczynią spotkania Clara Tauson - Jelena Rybakina. Faworytką do awansu w tym starciu jest reprezentantka Kazachstanu, która w 2022 roku wygrała Wimbledon, a rok temu odpadła dopiero w półfinale.

Wimbledon 2025. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Świątek - Collins? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Iga Świątek - Danielle Collins odbędzie się w sobotę 5 lipca. Będzie to drugi mecz na korcie centralnym tego dnia. Najpierw musi odbyć się starcie Jannik Sinner - Pedro Martinez, co oznacza, że reprezentantka Polski na korcie pojawi się nie wcześniej niż o godzinie 16:00, raczej bliżej godziny 17:00.

Transmisję na żywo z tego spotkania przeprowadzą kanały sportowe Polsatu. Mecz można obejrzeć też w Internecie na platformie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji z tego starcia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.