Tyle zarobił Kamil Majchrzak za awans do IV rundy Wimbledonu

Kamil Majchrzak pewnie pokonał Arthura Rinderknecha i awansował do 1/8 finału Wimbledonu. To zwycięstwo dało Polakowi zastrzyk sporej sumy pieniędzy. Polski tenisista na pewno ma apetyt na więcej, bo z każdym krokiem te nagrody rosną. Oto, ile zarobił za dostanie się do IV rundy tego wielkoszlemowego turnieju.