Amerykanie już wiedzą przed meczem Świątek - Collins. "Może przegrać"

Danielle Collins będzie kolejną rywalką Igi Świątek w tej edycji Wimbledonu. Ich pojedynki ostatnio niosą ze sobą dodatkowy dreszczyk emocji. Wszystko przez dziwne zachowanie Amerykanki podczas ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. W jego trakcie Collins mocno uderzyła Polkę piłką (prawdopodobnie celowo), a po zakończeniu spotkania doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. 31-latka zarzuciła Świątek m.in., że jest "fałszywa". Od tamtej pory panie nie pałają więc do siebie wielką sympatią.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Amerykanie od razu wytknęli to Świątek. Stawiają na Collins. "Ma niewielką przewagę"

Później nie miały jednak ze sobą zbyt częstych styczności. Na początku roku spotkały się podczas finału United Cup, ale Collins była wówczas tylko rezerwową i do bezpośredniego meczu nie doszło. Naprzeciw sobie wyszły dopiero w maju w Rzymie, gdzie Świątek przegrała w trzeciej rundzie 1:6, 5:7. A jak będzie tym razem?

Swoimi przewidywaniami podzieliły się już amerykańskie media. - Serwis Świątek był podatny na ataki rywalek w obydwu jej meczach (w tegorocznym Wimbledonie - przyp. red.), co może być szansą dla Collins. Mimo że Amerykanka jest znacznie w tyle, jeśli chodzi o bilans bezpośrednich pojedynków, będzie to ich pierwsze starcie na trawie, co daje jej niewielką przewagę. Tym bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę grę Świątek na tej nawierzchni i jej obecną formę - prognozował portal Sportskeeda i obstawił zwycięstwo Collins w trzech setach.

Złe wieści dla Świątek przed III rundą Wimbledonu. Piszą o tym wprost. "Może przegrać ten mecz"

Dokładnie taki sam wynik typował inny serwis yardbarker.com. - Collins pokonała 24-latkę po raz pierwszy w trzeciej rundzie Australian Open 2022. Ostatnio odnotowała swoje drugie zwycięstwo nad Świątek, gdy w tym roku zagrały ze sobą w Rzymie. W dziewięciu spotkaniach pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema ma przewagę 7-2 w bezpośrednich pojedynkach. W tym meczu może jednak zdarzyć się wszystko. Ponieważ Świątek mocno boryka się, by w końcu wygrać tytuł, może przegrać ten mecz - przekonywał.

Nieco bardziej powściągliwi byli dziennikarze The Stats Zone, choć też mocno wierzą w wygraną swojej rodaczki. - Amerykanka będzie gotowa do walki i nie będzie w tym nic dziwnego, jeśli wygra w decydującym secie. Chociaż gdyby trzeba było obstawiać zwyciężczynie, to postawilibyśmy na Igę - podsumowali.

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w ramach III rundy Wimbledonu odbędzie się w sobotę 5 lipca. Początek ok. godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.