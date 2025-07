Oto największe objawienie Wimbledonu! Sensacja. A miała nawet nie grać

Solana Sierra to bez wątpienia zawodniczka, która robi największą furorę podczas trwającego Wimbledonu. Dostała się na turniej dość szczęśliwie, natomiast wykorzystuje szansę z nawiązką. I właśnie awansowała do IV rundy po pokonaniu faworyzowanej Cristiny Bucsy. Portal OptaAce zauważył, że Argentynka dokonała czegoś, co dotąd nie udało się jeszcze żadnej tenisistce.