Wimbledon ogłasza! Świątek częścią historii. Czegoś takiego jeszcze nie było

Iga Świątek jest już w trzeciej rundzie Wimbledonu. Polka zaczęła od wygranej 7:5, 6:1 nad Rosjanką Poliną Kudiermietową, a potem wyeliminowała Amerykankę Caty McNally, pokonując ją 5:7, 6:2, 6:1. Jej kolejną przeciwniczką będzie Danielle Collins, która wprost określa Igę "fałszywą". - Uważam, że wszystkie nasze mecze były o tenisie. Była jedna sytuacja, gdzie na igrzyskach dostałam piłką i miałam wrażenie, że to było celowe. Dla wyników to nie miało jednak znaczenia, wygrywała zawsze ta, która lepiej grała - mówiła Świątek na konferencji prasowej po meczu z McNally.

Czegoś takiego jeszcze nie było na Wimbledonie. "Mistrzostwa pełne niespodzianek"

Tymczasem na Wimbledonie dzieje się historia. Oficjalne konto turnieju ogłosiło, że na etapie trzeciej rundy Wimbledonu zostało zaledwie 28 z 64 rozstawionych zawodników, co jest pierwszą taką sytuacją od 2001 r., gdy turnieje wielkoszlemowe zwiększyły listę graczy rozstawionych z 16 do 32. "To są mistrzostwa pełne niespodzianek" - pisze Wimbledon.

Kto pozostał z rozstawionych wśród pań? Poza Igą Świątek w grze jest Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Elina Switolina, Madison Keys, Linda Noskova, Amanda Anisimova, Mirra Andriejewa, Barbora Krejcikova, Emma Navarro, Jekatierina Aleksandrowa, Clara Tauson, Jelena Rybakina, Daria Kasatkina i Liudmiła Samsonowa.

U panów wśród rozstawionych na etapie trzeciej rundy Wimbledonu jest Jannik Sinner, Grigor Dimitrow, Brendon Nakashima, Flavio Cobolli, Jakub Mensik, Alex De Minaur, Novak Djoković, Taylor Fritz, Alejandro Davidovich Fokina, Karen Chaczanow, Andriej Rublow i Carlos Alcaraz.

Naturalne jest, że liczba zawodników rozstawionych znacząco się uszczupli w czwartej rundzie, bo już w trzeciej rundzie dojdzie do kilku spotkań między rozstawionymi. Przykładowo Iga Świątek zagra z Danielle Collins, która jest nierozstawiona, a jej rywalkę w czwartej rundzie wyłoni starcie między Clarą Tauson a Jeleną Rybakiną, odpowiednio turniejową "23-ką" i "11-tką".

- Wiedziałam, że potrafię dobrze grać, bo tak właśnie zaczęłam mecz, ale straciłam jakość, popełniłam kilka niewymuszonych błędów. A na trawie mam wrażenie, że moment meczu może się zmienić bardzo szybko. Pozwoliłam jej wrócić do gry. Starałam się nadal być proaktywna, ale czasami psułam łatwe piłki. Cieszę się, że wróciłam i zaczęłam grać swoją grę - tak Świątek wypowiadała się nt. swojej dyspozycji w meczu z McNally.

Świątek jest na dobrej drodze do tego, by spróbować wyrównać swój najlepszy wynik na Wimbledonie. W 2023 r. Iga dotarła do ćwierćfinału, ale tam przegrała 5:7, 7:6 (5), 2:6 z Eliną Switoliną.