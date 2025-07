Wimbledon. O której mecz Majchrzaka dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Kamil Majchrzak dokonał w poniedziałek czegoś niesamowitego. Był skreślany niemal przez wszystkich, a wygrał z Matteo Berrettinim 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. Jego kolejnym rywalem był Ethan Quinn. Polak potrzebował niespełna dwóch godzin, by wygrać 6:1, 6:4, 6:3. "Dziś może poczuć, że warto było przechodzić przez to piekło. Nie poddać się. Wrócić. Odbudować to, co się wcześniej osiągnęło" - relacjonował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Wimbledon 2025. Kiedy gra Majchrzak?

Objawienie Polaka nie jest jednak niespodzianką dla Igi Świątek, która nie miała wątpliwości, kiedy ją o niego zapytano. - Zawsze był bardzo miłym, skromnym, ciężko pracującym człowiekiem. Zasługuje na najlepsze - wyznała. I wskazała, co wyróżnia go na korcie. - Czasem wspólnie trenujemy. (W środę - red.) mówiłam mojemu zespołowi, że to były jedne z najlepszych treningów, on ma świetny rytm - oznajmiła.

Rywalem Majchrzaka w III rundzie będzie Arthur Rinderknech, który ma już za sobą dwa pięciosetowe boje. Pierwsze spotkanie z Alexandrem Zverevem, czyli trzecią rakietą świata - to było niesamowite widowisko. I Francuz sprawił gigantyczną sensację, gdyż nie dość, że "nie pękł" przez aż 4,5 godziny, to wygrał. Finalnie mecz zakończył się wynikiem 7:6 (3), 6:7 (8), 6:3, 6:7 (5), 6:4.

Nie było wcale łatwiej w kolejnej rundzie. Francuz zmierzył się w czwartek z Cristianem Garinem. Obaj spędzili na korcie dokładnie trzy godziny i 53 minuty. Rinderknech zwyciężył, choć nieraz miał spore problemy. Dzięki wygranej 3:6, 6:3, 7:6 (3), 4:6, 6:3 wywalczył jednak awans. I teraz nadszedł czas na konfrontację z naszym tenisistą.

Wimbledon. O której mecz Majchrzaka dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Majchrzak - Rinderknech odbędzie się w piątek 4 lipca. Będzie to trzecie spotkanie dnia na korcie nr 12, na którym rywalizacja rozpocznie się o godz. 12:00. Najpierw dojdzie do starć Sierra - Bucsa i Rachimowa - Noskova. Tym samym nasz zawodnik powinien pojawić się na korcie ok. godz. 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE