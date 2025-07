Zapytali Świątek o Danielle Collins. Reakcja Polki mówi wszystko

W trzeciej rundzie Wimbledonu Iga Świątek dziesiąty raz w karierze zagra przeciwko Danielle Collins. Chociaż Polka wygrała aż siedem z dotychczasowych spotkań z Amerykanką, to na pewno nie zabraknie emocji przy okazji ich kolejnej potyczki. A jak Świątek podchodzi do następnego meczu z Collins? Na to pytanie w bardzo krótki, ale konkretny sposób odpowiedziała w rozmowie z Polsatem Sport.