Horror w "polskim" meczu na Wimbledonie. A była już piłka meczowa

Jan Zieliński gra dalej w tegorocznej edycji Wimbledonu. Wraz z Adamem Pavlaskiem awansował w czwartek do II rundy w grze podwójnej. Dla Polaka to dopiero drugi wspólny start i trzeci oficjalny mecz z nowym partnerem, a mimo to obaj sprawili sporą niespodziankę. Ograli niepokonanych od 12 spotkań Santiago Gonzaleza i Austina Krajicka 7:6 (6), 7:6 (4).