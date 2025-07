Nikt nie mógł uwierzyć w to, co zrobiła Świątek. "Sama sobie winna"

Tegoroczny turniej na kortach Wimbledonu obfituje w niespodzianki. W turnieju nie ma już wielu zawodniczek, które mogłyby pretendować do końcowego triumfu. Już w I rundzie przepadły Coco Gauff, Jessica Pegula, Qinwen Zheng i Paula Badosa, a w II rundzie szansę na sukces pogrzebała Jasmine Paolini. W tych okolicznościach przebieg pierwszego seta meczu Igi Świątek z Catherine McNally mógł wzbudzić w kibicach niepokój.

Świątek zszokowała wszystkich. Było 4:1 w pierwszym secie i stało się to

Polka prowadziła już 3:0, później 4:1, ale nie potrafiła utrzymać przewagi. Ostatecznie przegrała partię 5:7. W przestrzeni portalu X zawrzało. "Niesamowite, że Świątek przegrała pierwszego seta, prowadząc 4:1" - komentował włoski dziennikarz Dario Puppo.

"Wow. McNally wygrała w secie ze Świątek 7:5. Zwyciężczyni zagra… Collins" - wtórował portugalski dziennikarz Jose Morgado.

"Dużo bardziej różnorodnie, lepiej taktycznie, ciekawiej gra Caty McNally. Są ataki, są slajsy, jest zmiana tempa" - pisał Maciej Łuczak z portalu Meczyki.pl.

"Forhendowe męki. Trzy gemy już oddane prawie z forhendu. Duża zmiana na minus w stosunku do Bad Homburg. Ale to jest mecz spokojnie do wygrania" - zauważał Hubert Błaszczyk.

"Caty McNally zgarnęła I seta 7:5. Iga Świątek sama sobie winna za wypuszczenie przewagi przełamania. 18 WIN, ale i 17 UE. Szczególnie w końcowej fazie seta dużo błędów" - pisał Rafał Smoliński.

