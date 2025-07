Rozbiła Pegulę, a potem 6:0! Oto prawdziwy czarny koń Wimbledonu

W turniejach Wimbledonu dochodziło do wielu niespodzianek w ostatnich latach, ale obecna edycja jest pod tym względem niezwykła. Nie zakończyło się jeszcze granie w drugiej rundzie zmagań pań, a w turnieju nie ma już Coco Gauff (2. WTA), Jessiki Peguli (3. WTA), Jasmine Paolini (5. WTA), Qinwen Zheng (6. WTA) czy Pauli Badosy (9. WTA). Pegula w miniony weekend pokonała Igę Świątek (4. WTA) w finale turnieju WTA 500 w Bad Homburgu 6:4, 7:5, a w pierwszej rundzie Wimbledonu sensacyjnie przegrała 2:6, 3:6 z Elisabettę Cocciaretto (116. WTA).

Elisabetta Cocciaretto gra dalej w Wimbledonie! Wystarczyło jej 71 minut

W drugiej rundzie Wimbledonu włoska tenisistka zmierzyła się z Amerykanką Katie Volynets (98. WTA). W pierwszym secie Cocciaretto grała na poziomie, który prezentowała przeciwko Peguli i w zaledwie 26 minut wygrała go 6:0! Włoszka zachwycała, a jej rywalka ze Stanów Zjednoczonych była bezbronna.

W drugiej partii Volynets wzięła się do roboty i przełamała szybko rywalkę, co dało jej prowadzenie 3:1. Po chwili jednak sama do zera została przełamana i inicjatywę znowu przejęła Włoszka. Efekt? Wygrana 6:0, 6:4 w 71 minut i piękna historia prawdziwego czarnego konia w turnieju pań.

Dzięki wygranej z Katie Volynets Elisabetta Cocciaretto wyrównywała swój najlepszy wynik w Wimbledonie z 2023 roku, gdy także grała w trzeciej rundzie. Z kolei najlepiej w historii swoich występów w turniejach Wielkiego Szlema zaprezentowała się w 2024 roku, gdy w Roland Garros dotarła do czwartej rundy.

W trzeciej rundzie Wimbledonu Elisabetta Cocciaretto zmierzy się z lepszą z pary Elsa Jacquemot (113. WTA) - Belinda Bencić (35. WTA).