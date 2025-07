Świątek prowadziła 4:1, gdy zaczęła się zapaść. Abramowicz aż schowała wzrok

Czwarta kontra 208. zawodniczka świata - już na bazie samego rankingu WTA wydawało się, że Igę Świątek czeka w II rundzie spacerek po londyńskiej trawie. Ale tenisowi eksperci wiedzieli, że Caty McNally potrafi znacznie więcej, co udowodniła już w poprzednim meczu z Polką.

REKLAMA

Zobacz wideo Wimbledon porwał Polaków! Tak bawią się nasi kibice

Rywalka Świątek była tylko tłem. Do czasu. Fatalna seria Polki

Świątek i McNally przyszły na świat w odstępie niespełna pół roku, ale w tenisowym świecie od kilku lat dzieli je przepaść. Amerykanka już w ich poprzednim meczu - w 2022 roku w Ostrawie - pokazała, że ma umiejętności na czołową "50" światowej listy (przegrała wtedy 4:6, 4:6), ale zbyt często w ostatnich latach mierzyła się z kłopotami zdrowotnymi. W czwartek zaś Polka w decydującym momencie pokazała, że ta przepaść w w rankingu nie jest całkiem przypadkowa.

- Widziałeś tego bekhendowego slajsa Igi? - rzucił z zadowoleniem, ale i zaskoczeniem jeden z komentatorów Polsatu Sport już po pierwszej akcji.

Potem w ciągu kilkunastu minut Polka jeszcze kilka razy błysnęła zagraniem, którego dotychczas bardzo brakowało w jej grze na trawie. Po stronie 24-latki działało wszystko i ta zapisywała na swoim koncie kolejne gemy. - Weszła drzwiami i oknami - podsumował znów komentator.

Po 12 minutach Świątek prowadziła 3:0, a McNally wyglądała, jakby nie wierzyła, że jest w stanie przerwać tę passę. Pomogła jej w tym... sama Iga Świątek. Polka grała nieraz ryzykownie i zdarzały się jej błędy, ale wydawało się, że ma sytuację pod kontrolą. Pierwszy przegrany gem jeszcze nie wzbudził niepokoju, ale zaraz potem straciła trzy z rzędu i jej przewaga odeszła w zapomnienie.

Nieczyste zagrania, kolejne niewymuszone błędy i piłki posyłane daleko poza kort - tak coraz częściej wyglądała gra Polki. Raz szwankował return, raz serwis i nad głową byłej wiceliderki światowego rankingu zebrały się bardzo ciemne chmury. W dziewiątym gemie trzykrotnie była o punkt od kolejnej straty podania i wtedy się wybroniła, ale w 11. - przy dwóch "break pointach" rywalki - już nie. Psycholożka sportowa Daria Abramowicz w pewnym momencie spuściła głowę, a Amerykanka, która mądrzej korzystała z zapaści rywalki, nie miała problemu z przypieczętowaniem zwycięstwa w tej partii.

Świątek uniknęła powtórki wpadki sprzed czterech lat. Chusteczka to nie ręcznik

Wtedy niektórzy kibice mogli zacząć sprawdzać, kiedy poprzednio Polka przegrała z rywalką spoza Top200. Otóż w marcu 2021 r., gdy uległa w Miami Chorwatce Anie Konjuh (338.). Chorwatka jednak - tak samo jak McNally - tak nisko była z powodu kłopotów ze zdrowiem.

Podstawowe pytanie po pierwszym secie czwartkowego pojedynku brzmiało, jak zareaguje po przerwie 24-latka z Raszyna. Na szczęście - dla siebie i swoich kibiców - wróciła z tenisowych zaświatów.

Gdy prowadziła 3:0 w drugim secie, fani Igi Świątek pewnie jeszcze zachowali ostrożność, mając w pamięci przebieg poprzedniej odsłony. Ale tym razem awarii nie było. Świątek wróciła na wyższy poziom, a intensywność spotkania coraz bardziej zaczęła dawać się we znaki jej rywalce, która jeszcze nigdy nie pokonała tenisistki z Top10.

Tym razem obyło się bez zapaści, choć Polce zdarzały się nerwowe reakcje po błędach. Nie wytrąciło jej to jednak z rytmu i spokojnie doprowadziła tę partię do końca. Tak samo wyglądał decydujący set. W drugim gemie na chwilę przerwano grę, by usunąć z kortu chusteczkę. McNally, która nigdy wcześniej nie przeszła w Wimbledonie pierwszej rundy, co prawda nie rzuciła ręcznika, ale jej ambitna walka niewiele dawała. Coraz mocniej widać było u niej zmęczenie. Zaliczyła kilka popisowych zagrań i zbierała brawa za dzielną obronę, ale traciła w ten sposób też coraz więcej sił i do końca meczu już Polce nie zagroziła. Pozostał jej uśmiech po wygraniu jedynego w tej partii gema, przy stanie 5:0 dla rywalki.

Świątek tym samym powtórzyła ubiegłoroczny wynik z Wimbledonu, ale oczywistym jest, że to nie zaspokaja jej ambicji i oczekiwań. W trzeciej rundzie czekać może ją jednak duże wyzwanie, bo zmierzy się z Danielle Collins. Amerykanka co prawda jest dopiero 54. rakietą świata, ale już dwa razy pokonała Polkę (w tym w maju w 3. rundzie jednego z ulubionych turniejów 24-latki - w Rzymie) i uchodzi za niewygodną dla niej rywalkę.

Nawiasem mówiąc: nie wszyscy może wiedzą, ale McNally miała swój wkład w triumf Igi Świątek w juniorskim Wimbledonie w 2018 r. Miesiąc wcześniej McNally pokonała Polkę w półfinale Roland Garros, a Polka nie kryła wtedy rozczarowania. Potem jeszcze razem sięgnęły w Paryżu po tytuł w deblu, a po kilku tygodniach Iga chciała sobie powetować tamten brak sukcesu w singlu w Wimbledonie i plan wykonała w stu procentach. Tak jak teraz, już w innej tenisowej rzeczywistości.

Najnowszy ekskluzywny Magazyn.Sport.pl już jest! Polskie piłkarki debiutują w prestiżowych mistrzostwach Europy, a Sport.pl jest na miejscu. Pogłębione analizy i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU