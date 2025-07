Godziny do meczu Świątek, a tu złe wieści. Organizatorzy Wimbledonu podjęli decyzję

Środowe opady deszczu pomieszały lekko w planie gier Wimbledonu. Wpłynie to także na spotkanie Igi Świątek, ale nie na samą Polkę, co jej przeciwniczkę - Caty McNally, którą w czwartek czekają dwa spotkania i to jedno po drugim!