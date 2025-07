A jednak! Pogromczyni Sabalenki wyrzucona z Wimbledonu

Po dość trudnych miesiącach - stojących pod znakiem powrotu do zdrowia - Marketa Vondrousova się przełamała. Przed ponad tygodniem w WTA 500 w Berlinie sprawiła kilka sensacji. Pokonała Madison Keys czy Ons Jabeur. Największym wyczynem była jednak wygrana z numerem jeden tenisa - Aryną Sabalenką. Czeszka rozprawiła się z nią błyskawicznie, bo oddała jej ledwie sześć gemów. I ostatecznie to właśnie Vondrousova sięgnęła po główne trofeum w Niemczech. Tak wielki sukces sprawił, że momentalnie eksperci zaczęli stawiać ją w roli jednej z faworytek do triumfu na Wimbledonie. Tym bardziej że już raz tę imprezę wielkoszlemową wygrała - w 2023 roku.

Koszmar Markety Vondrousovej. Raducanu tym razem za silna

W pierwszej rundzie bez większych kłopotów poradziła sobie z McCartney Kessler - 6:1, 7:6(3). W drugiej czekało na nią teoretycznie trudniejsze zadanie - Emma Raducanu. Mimo gorszej pozycji w rankingu WTA - Czeszka jest 73., a Brytyjka 40. - i tak to mistrzyni z 2023 roku była wielką faworytką.

Tyle tylko, że szybko zaczęła mieć problemy w tym spotkaniu. To zdecydowanie nie był jej dzień. Nie radziła sobie z serwisem. W pierwszym secie popełniła aż cztery podwójne błędy. I straciła podanie dość szybko, bo w szóstym gemie. Przy pierwszej możliwej okazji zrewanżowała się rywalce, ale co z tego, skoro w ósmej odsłonie partii znów została przełamana. Tym samym kilka minut później to Raducanu sensacyjnie triumfowała 6:3.

Mistrzyni wielkoszlemowa żegna się z Wimbledonem

Druga partia znów zaczęła się koszmarnie dla Vondrousovej. Ponownie została przełamana jako pierwsza i to już w trzecim gemie. Miała szansę, by błyskawicznie się zrewanżować, ale tym razem jej nie wykorzystała. To działało na jej niekorzyść, bo rywalka prowadziła już 3:1, a po chwili mogło być nawet 4:1. Czeszka znalazła się pod ścianą, musiała bronić break pointów, ale tym razem wykaraskała się z tarapatów. Na więcej stać już jej nie było. Choć nie straciła kolejnego podania, to też nie miała nawet szans, by przełamać Raducanu. I to Brytyjka, wygrywając 6:3 i w całym meczu 2:0, awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. A tam zmierzy się z rozstawioną z "1" Sabalenką.

Emma Raducanu - Marketa Vondrousova 6:3, 6:3

Taki wynik to dla Vondrousovej spore rozczarowanie. W przeszłości, jak i w tym sezonie, pokazywała, że dobrze czuje się na trawie, ale nie było jej stać na więcej, niż na drugą rundę w Londynie. Mimo wszystko zyskała punkty względem ubiegłego roku. Wtedy to odpadła już w pierwszej rundzie, ale wówczas miała problemy ze zdrowiem. Po turnieju niemal od razu poddała się operacji barku. Do gry wróciła dopiero na początku 2025 roku.