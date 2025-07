Świątek się odcięła. "Nie wiem, dlaczego nie wiedziałam o tym wcześniej"

Iga Świątek zanotowała delikatne przełamanie. Dotarła do pierwszego finału od roku - przy okazji WTA 500 w Bad Homburg. Mało kto spodziewał się, że tak dobrze poradzi sobie na trawie, która nie uchodziła za jej ulubioną nawierzchnię, a raczej za tą, na której zazwyczaj ma największe kłopoty. Był to dobry prognostyk przed Wimbledonem. W Londynie rozegrała już jedno spotkanie. I mimo dość wyrównanej gry, szczególnie w pierwszym secie, była w stanie zdominować Polinę Kudermietową i wygrać 7:5, 6:1.

Tak Iga Świątek relaksuje się przed meczem. "Nie wiem, dlaczego nie wiedziałam o tym wcześniej"

Po meczu Świątek znalazła chwilę na to, by opowiedzieć dziennikarzom BBC 5 Live Sport, co robi przed pojedynkami, by się zrelaksować i nieco odciąć od tego, co czeka ją na korcie. - Rozwiązuję krzyżówki przed meczem po to, by się czymś zająć, zamiast wchodzić na social media czy na internet - zaczęła.

Następnie Polka ujawniła, że lubi również oglądać seriale, a niedawno odkryła kolejny. Choć był on nagrywany w latach 2004-2012, to 24-latka nie miała jeszcze okazji poświęcić mu chwili. - Mam znakomity serial do oglądania. To "Gotowe na wszystko". Sprawia mi radość oglądanie tej produkcji. Nie wiem, dlaczego nie wiedziałam o tym serialu wcześniej, bo jest po prostu perfekcyjny. Wszystko jest tam świetne - chwaliła Świątek.

Ale krzyżówki i oglądanie seriali to nie wszystko. - Czytanie książek, a także chodzenia na spacery, ale muszę przyznać, że ostatnie dni spędziłam w środku, bo było gorąco i nie chciałam się spalić słońcem - ujawniła.

Świątek wielką faworytką do awansu do trzeciej rundy

Teraz przed nią rywalizacja w drugiej rundzie Wimbledonu. Tam spotka się z Caty McNally. Będzie to drugi pojedynek tych pań w historii. Stanęły po przeciwnej stronie siatki w ćwierćfinale w Ostrawie w 2022 roku i górą była nasza rodaczka - 6:4, 6:4. Polka jest aż o 204 miejsca wyżej notowana od Amerykanki i nie ulega wątpliwości, że będzie faworytką do wygranej. A mecz odbędzie się w czwartek 3 lipca około godziny 17:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.