Niepokojące wieści z Wimbledonu. Chodzi o mecz Majchrzaka

Tegoroczny Wimbledon od początku zaskakuje. W turnieju panów nie ma już Alexandra Zvereva (3. ATP), Lorenzo Musettiego (7. ATP), Holgera Rune (8. ATP) i Daniiła Miedwiediewa (9. ATP). Jest za to Kamil Majchrzak, który na start turnieju pokonał Matteo Berrettiniego (32. ATP). Niestety, w środowe przedpołudnie dla polskiego tenisisty nie było dobrych informacji.

Problemy na Wimbledonie. Majchrzak w tle

"Na ten moment opóźnienie w rozpoczęciu gier o 45 minut. Każda taka kolejna informacja to niedobra wiadomość dla Kamila Majchrzaka, którego mecz zaplanowano jako ostatni na korcie nr 14" - tak o 11:52 napisał profil "Z kortu - informacje tenisowe" na portalu X.

Deszcz nie po raz pierwszy w historii Wimbledonu pokrzyżował część planów organizatorom. Spotkanie Polaka z Ethanem Quinnem z pewnością nie odbędzie się więc tak - jak chociażby zakładał plan transmisji Polsatu Sport, który w Polsce pokazuje mecze Wimbledonu. Pierwotnie Majchrzak miał wyjść na kort około 18:00. Już wiadomo, że ten termin jest nieaktualny i wygląda na to, że na jego drugie spotkanie w trwającym turnieju będziemy musieli poczekać.

"Prognoza pogody poprawia się po południu i jest bardzo dobra także przez resztę tygodnia" - napisał dziennikarz Jose Morgado. Czy to oznacza, że wkrótce się rozpogodzi?

Jak wyglądał pierwszy mecz piotrkowianina w tegorocznym Wimbledonie? Tak o rywalizacji prosto z kortów słynnego turnieju pisał wysłannik Sport.pl Dominik Wardzichowski: "Zwycięstwo Kamila Majchrzaka było jedną z największych niespodzianek pierwszego dnia Wimbledonu. Powiedzieć, że Matteo Berrettini był faworytem, to nic nie powiedzieć. Włoch to nie tylko finalista tej imprezy z 2021 roku, ale też gracz, który nigdy nie odpadł z londyńskiego turnieju w pierwszej rundzie. Natomiast Polak wcześniej nie wygrał tu nawet seta. W poniedziałek to Majchrzak był jednak lepszy. Grał spokojniej, nie popełniał prostych błędów, a początek piątego seta był prawdziwym koncertem w jego wykonaniu"

Aktualizacja: mecze nie rozpoczną się co najmniej do 13:45.