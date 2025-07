Hurkacz zdradza szczegóły kontuzji. Dramat. "Nie mogłem się ruszać"

Hurkacz od lat jest najlepszym polskim tenisistą. W poprzednim roku w jego karierze doszło jednak do sporej zmiany. Wrocławianin rozstał się z wieloletnim trenerem Craigem Boyntonem. Jego miejsce zajęło dwóch szkoleniowców. Nicolas Massu, który regularnie podróżuje z Polakiem po turniejach. I Ivan Lendl, który bardziej pełni rolę konsultanta, ale jest w stałym kontakcie z resztą teamu.

Hurkacz mówi o kontuzjach. Przejmujące słowa

Polski tenisista nie prezentował w tegorocznym sezonie zbyt dobrej formy, ale jest to w dużej mierze efekt ciągnących się problemów zdrowotnych - z plecami czy kolanem. To drugie odezwało się u niego w trakcie zawodów w holenderskim S-Hertogenbosch, po których najpierw wycofał się z turnieju w Halle, a następnie Wimbledonu. Jako powód podając "podrażnienie błony maziowej".

Teraz polski tenisista dokładnie opisał, co działo się z nim w trakcie spotkania z Roberto Bautistą-Agutem, które wygrał, ale po którym zakończył przygodę w Holandii. - Nie wiem, czy widziałeś końcówkę mojego meczu, to tam to nie wyglądało zbyt pięknie, więc nie wiem jakim cudem w ogóle wygrałem to spotkanie. Po drugim secie nie mogłem się praktycznie ruszać ani serwować. Zgięło mnie w pół - opowiadał Polak w wywiadzie na kanale Break Point.

Mimo obecnych problemów Hurkacz zachowuje jednak optymizm i uważa, że jego współpraca z duetem Massu - Lendl ma potencjał. W tej samej rozmowie Polak powiedział Markowi Furjanowi: - Nie było spokojnego okresu. Cały czas pojawiają się jakieś komplikacje. Mimo tego udało mi się wygrać kilka meczów, co pokazuje, że jak naprawdę porządnie się przygotujemy i będzie więcej czasu na trening taki, jaki chcemy, poziom może być jeszcze zdecydowanie wyższy - podsumował nasz tenisista.

Hubert Hurkacz karierę zawodową rozpoczął w 2014 roku. Od tamtego czasu wygrał osiem turniejów rangi ATP.