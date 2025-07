Sceny na konferencji Gauff. Ruszyła Amerykance "na ratunek"

Wimbledon dopiero się zaczął, a jest jednym z najbardziej emocjonujących turniejów w ostatnim czasie. Wielu faworytów już pożegnało się z szansami na tytuł, a wśród nich jest Coco Gauff - druga rakieta świata i zwyciężczyni Rolanda Garrosa 2025. Amerykanka uległa Dajanie Jastremskiej. "Drugą partię zamknęła w zaledwie 26 minut. W sumie wygrała 7:6 (3), 6:1 i wywalczyła awans. W kolejnej rundzie zmierzy się z Anastasiją Zacharową, która pokonała Wiktorię Azarenkę 6:2, 2:6, 6:1" - relacjonował Błażej Winter na łamach Sport.pl.

Coco Gauff szczerze po porażce: Wiedziałam, że to będzie trudny mecz

Coco Gauff zakończyła tour na kortach trawiastych z wynikiem 0:2. Na pomeczowej konferencji prasowej przyznała, że jest rozczarowana tym wynikiem. - Dajana zaczęła mocno, ale myślę, że nie znalazłem dziś swojego rytmu. Mentalnie byłam trochę przytłoczona wszystkim, co wydarzyło się po Paryżu - wyznała i dodała, że już po losowaniu wiedziała, że to będzie trudny mecz.

- Trenowałam tylko dwa dni przed grą w Berlinie. Może dobrze by było, gdybym rozegrała więcej meczów. Nie uważam też, żeby było aż tak źle. Jak powiedziałam, Dajana zagrała bardzo dobrze - podkreśliła.

Coco Gauff popłakała się i dostała chusteczkę

Pod koniec rozmowy z mediami Amerykanka załamała się i łzy zaczęły napływać jej do oczu. Jedna kobieta będąca na sali podała jej nawet chusteczkę, za co tenisistka podziękowała. - Staram się być pozytywnie nastawiona. Po meczu zdecydowanie miałam problemy w szatni. Nie lubię przegrywać. Nie wiem, czuję się trochę... Jestem rozczarowana swoim dzisiejszym występem - kontynuowała.

- Czuję, że mogłam być trochę lepsza w tych trudnych momentach, szczególnie po Roland Garros, gdzie czułam, że wiele się nauczyłam. Nie będę się nad tym za bardzo rozwodzić, ponieważ chcę dobrze wypaść na US Open. Przegrana tutaj w pierwszej rundzie może nie jest najgorszą rzeczą na świecie, ponieważ mam czas na reset. To zdecydowanie jest do bani - zakończyła.