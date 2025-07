O której gra Majchrzak na Wimbledonie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, WYNIKI LIVE]

To jest prawdziwa rzeź faworytów. Tak mógłby powiedzieć kibic tenisa, oglądający początek tegorocznego Wimbledonu. Sporo dzieje się w turnieju panów, z którym pożegnali się już Alexander Zverev (3. ATP), Lorenzo Musetti (7. ATP), Holger Rune (8. ATP) i Daniił Miedwiediew (9. ATP). W zmaganiach możemy za to nadal oglądać Kamila Majchrzaka, który sensacyjnie pokonał Matteo Berrettiniego (32. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Sensacja w meczu Majchrzaka. Szansa na historyczny wynik

"Zwycięstwo Kamila Majchrzaka było jedną z największych niespodzianek pierwszego dnia Wimbledonu. Powiedzieć, że Matteo Berrettini był faworytem, to nic nie powiedzieć. Włoch to nie tylko finalista tej imprezy z 2021 roku, ale też gracz, który nigdy nie odpadł z londyńskiego turnieju w pierwszej rundzie. Natomiast Polak wcześniej nie wygrał tu nawet seta. W poniedziałek to Majchrzak był jednak lepszy. Grał spokojniej, nie popełniał prostych błędów, a początek piątego seta był prawdziwym koncertem w jego wykonaniu" - tak o meczu z Włochem prosto z kortów Wimbledonu pisał wysłannik Sport.pl Dominik Wardzichowski.

Majchrzak już osiągnął najlepszy wynik w historii swoich występów w Wimbledonie. Teraz, może wyrównać największe osiągnięcie podczas gier na kortach wielkoszlemowych. W 2019 roku dotarł do trzeciej rundy US Open. Teraz może tego samego dokonać na Wimbledonie.

Warunek jest jeden - pokonać kolejnego rywala, którym będzie Ethan Quinn. To 21-letni Amerykanin, zajmujący 89. miejsce w rankingu ATP, który w pierwszej rundzie w czterech setach pokonał Brytyjczyka Henry'ego Searle'a.

Na zwycięzcę tego pojedynku w kolejnej rundzie będzie czekać lepszy z pary Christian Garin (110. ATP, Chile) - Arthur Rinderknech (72. ATP, Francja). Ten drugi może być opromieniony wyeliminowaniem Alexandra Zvereva w pięciosetowym boju w pierwszej rundzie.

Wimbledon 2025. O której gra Kamil Majchrzak dzisiaj? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Mecz Kamila Majchrzaka z Ethanem Quinnem odbędzie się już w środę 2 lipca. Będzie to czwarte spotkanie na korcie numer 14 od godziny 11:00, dlatego też panowie powinni pojawić się na placu gry około 18:00. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.