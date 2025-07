6:1 w 26 minut! Gauff wyrzucona. Oto największa sensacja Wimbledonu

Jessica Pegula, Qinwen Zheng i Paula Badosa - wszystkie one pożegnały się z Wimbledonem już po pierwszej rundzie. Największa sensacja miała jednak dopiero nadejść. Z turnieju odpadła właśnie mistrzyni Rolanda Garrosa, uznawana za jedną z głównych faworytek do zwycięstwa - Coco Gauff. We wtorkowy wieczór spisała się koszmarnie. Drugiego seta przegrała w zaledwie 26 minut i uległa Dajanie Jastremskiej 6:7 (3), 1:6.