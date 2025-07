Ależ thriller na Wimbledonie! 274 minuty na korcie. Reakcja mówi wszystko

Pierwsze dwa dni Wimbledonu przyniosły nam już olbrzymie sensacje w turniejach zarówno pań jak i panów. turniejem pożegnali się już m.in. Jelena Ostapenko (21. WTA), Marta Kostjuk (26. WTA), Jessica Pegula (3. WTA), Qinwen Zheng (6. WTA), czy Daniił Miedwiediew (9. ATP) oraz Lorenzo Musetti (7. ATP). Wtorkowe popołudnie przyniosło nam także najdłuższe spotkanie turnieju na londyńskich kortach.

Trzy tie-breaki i ponad cztery godziny gry w meczu pierwszej rundy Wimbledonu

W pierwszej rundzie nie brakowało pięciosetowych spotkań, bo takie mają za sobą m.in. Carlos Alcaraz (2. ATP) czy Taylor Fritz (5. ATP). Bój na pełnym dystansie stoczyli także Jesper de Jong (106. ATP) oraz Christopher Eubanks (130. ATP).

Holender rozpoczął od wygrania pierwszej partii 6:3 w 32 minuty, a następnie przegrał dwie kolejne po tie-breakach. Najpierw 6:7(5-7) i 6:7(7-9). Wtedy De Jong wrócił do gry i wygrał czwartą partię względnie szybko 6:3. Potrzebny był więc piąty, decydujący set.

A w tym, jak w partiach drugiej i trzeciej - nie było żadnych przełamań. Były w sumie cztery break pointy, ale żaden nie został wykorzystany. Tym samym obaj tenisiści dotarli do trzeciego w tym meczu tie-breaka. A ten, jak przystało na turniej wielkoszlemowy, był do dziesięciu wygranych punktów, bądź na przewagi. De Jong ustawił sobie końcówkę prowadzeniem 4-0 i już jej nie wypuścił. Zakończył spotkanie asem i upadł aż na kort z radości i zmęczenia. Ostatecznie po czterech godzinach i 34 minutach wygrał ten mecz 6:3, 6:7(5), 6:7(7), 6:3, 7:6(3). Był to więc najdłuższy - dotychczas - mecz tegorocznego Wimbledonu.

W drugiej rundzie Wimbledonu Jesper de Jong zmierzy się z Serbem Miomirem Kecmanoviciem (49. ATP). Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek obu panów.