Tak wygląda ranking WTA po pierwszym meczu Świątek na Wimbledonie

Iga Świątek rozpoczęła Wimbledon zgodnie z planem. Co prawda w pierwszym secie męczyła się z Poliną Kudermietową, ale ostatecznie wygrała 7:5. W kolejnym nie dała już Rosjance żadnych szans. Zwyciężyła pewnie 6:1 i znalazła się w drugiej rundzie, w której zmierzy się z Caty McNally. A jak wygląda jej sytuacja w rankingu WTA?

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Świątek z awansem do II rundy Wimbledonu. Oto jej miejsce w rankingu WTA

Za wygraną w pierwszej rundzie Wimbledonu Świątek zarobiła 60 punktów. W tym momencie w rankingu live ma ich łącznie 4883 i pozostaje na czwartej pozycji. Do trzeciej Jessiki Peguli traci aż 1540 punktów, a to oznacza, że aby ją wyprzedzić już po Wimbledonie, Polka musiałaby sięgnąć po końcowy triumf. Mimo to może mieć powody do zadowolenia.

Nawet jeśli nie uda jej się ponownie wskoczyć na podium, to i tak ma szansę odrobić bardzo dużą część start. A to dlatego, że Jessica Pegula sensacyjnie znalazła się już poza turniejem. Amerykanka we wtorek przegrała 6:2, 6:3 z Elisabettą Cocciaretto i odpadła. W tej sytuacji jej dorobek wynoszący 6423 punkty już się nie poprawi.

Oto ranking WTA po meczu Świątek. Dwie rywalki już odpadły

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści. Z Wimbledonem pożegnała się także piąta w rankingu live Qinwen Zheng i już nie zagraża naszej tenisistce. Na razie Świątek ma nad nią 80 punktów przewagi, a ta cały czas może wrosnąć. Zadowolone mogą być również dwie inne polskie zawodniczki - Magdalena Fręch i Magda Linette. Zanim w ogóle wyszły na kort, obie awansowały o dwie pozycje względem poniedziałkowego oficjalnego notowania. Fręch jest obecnie 22, a Linette - 27.

Liderką rankingu WTA z ogromną przewagą pozostaje Aryna Sabalenka. Białorusinka zgromadziła 11 710 punktów. Za jej plecami pozostaje Coco Gauff, która nadal czeka na pierwszy mecz w tegorocznej edycji Wimbledonu z Dajaną Jastremską. Na razie do Sabalenki traci 4041 punktów.

Ranking WTA po meczu Świątek - Kudermietowa: