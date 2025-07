Za Igą Świątek naprawdę dobry tydzień. Wystąpiła w turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie dotarła aż do finału. W decydującym o tytule starciu, pierwszym od roku, uległa 4:6, 5:7 Jessice Peguli. Mimo wszystko może być z siebie bardzo zadowolona. Tak daleko na nawierzchni trawiastej jeszcze nie zaszła, co jest dobrym prognostykiem przed Wimbledonem. A w nim Polka rozpocznie rywalizację już we wtorek.

Kiedy gra Iga Świątek na Wimbledonie? O której? Starcie z niżej notowaną rywalką

W pierwszej rundzie Świątek zmierzy się z Poliną Kudermietową. I nie ma żadnych wątpliwości, że będzie wielką faworytką. Świadczy o tym m.in. pozycja w rankingu WTA. Polka jest czwarta, a Rosjanka zajmuje dopiero 64. lokatę. Dodatkowo rywalka 24-latki nie najlepiej rozpoczęła zmagania na trawie. Wzięła udział tylko w holenderskim s'Hertogenbosch, ale tam przegrała już w pierwszym spotkaniu. Przetarcie z nową nawierzchnią nie poszło więc zgodnie z jej planem.

Ba, zdaniem kilku ekspertów, nasza rodaczka jest nie tylko faworytką do zwycięstwa z Kudermietową, ale i w całym turnieju. To może nieco szokować. Tym bardziej że w seniorskiej karierze Polka nie brylowała na trawie. W tym roku może być inaczej, co pokazała już impreza w Bad Homburg.

- Stawiam na wygraną Świątek, Peguli lub Keys i czuję, że to będzie jedna z tych trzech. Ale Świątek ma największe szanse. (...) Jeśli zrobiła postępy na kortach trawiastych, to ta impreza stoi przed nią otworem i być może będzie w stanie się przebić. Jeśli uda jej się dotrwać do drugiego tygodnia, będzie miała szansę, gdy korty staną się trochę bardziej chropowate (a co za tym idzie, wolniejsze - przy. red.) - podkreślał dziennikarz Zachary Cohen.

- Z każdym rokiem mam więcej doświadczenia, bo co roku łatwiej mi się przyzwyczaić do tej nawierzchni. Dzięki temu mam więcej czasu, by rozwijać się jako zawodniczka i więcej dni na trening - zapewniała Świątek na konferencji prasowej.

Wimbledon 2025. O której gra Iga Świątek dzisiaj? [TRANSMISJA, WYNIK]

Mecz Igi Świątek z Poliną Kudermietową odbędzie się już we wtorek 1 lipca. Będzie to trzecie spotkanie na korcie od godziny 12:00, dlatego też panie powinny pojawić się na placu gry około 15:30. Transmisję z tego starcia przeprowadzi Polsat Sport i Polsat Sport Premium 1. Stream będzie dostępny na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.