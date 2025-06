Tak włoskie media zareagowały na sensacyjną porażkę Berrettiniego z Polakiem

Było to pierwsze zwycięstwo Polaka w karierze z zawodnikiem z najlepszej "40" rankingu ATP. Udało mu się też przerwać fatalną serię siedmiu porażek z rzędu. - Nie dowierzam w to, co się stało, patrząc na turniejową drabinkę. Przecież Matteo jest znakomity na trawie i nie wierzyłem, że to się wydarzy, mając tak trudnego rywala. Jestem bardzo szczęśliwy, że potrafiłem odwrócić losy meczu - wyznał polski tenisista.

Włosi reagują na porażkę Berrettiniego z Majchrzakiem. Oto co napisali

Błyskawicznie na porażkę rodaka zareagowały włoskie media. "Nieprzekonujący mecz Berrettiniego, który nigdy nie potrafił być konsekwentny. To dla niego pierwsza eliminacja w I rundzie Wimbledonu w całej karierze" - przekazał Sky Sports, zaznaczając, że zawodnik wrócił jednak do gry po kilku miesiącach kontuzji. Podobnie rozpisali się dziennikarze Eurosportu.

"Pokonany przez zniechęcenie i skromnego Kamila Majchrzaka" - czytamy. "To nie był błyskotliwy występ Berrettiniego. A w decydującej części rozpłynął się jak śnieg w słońcu" - przekazano, zaznaczając, że kluczowy był drugi set, który padł na korzyść Polaka. "Rzymianin popadł wówczas w stan rozpaczy, co zdarzało mu się często w trakcie kariery" - dodano. Portal sportface.it napisał, że był to "gorzki debiut Berrettiniego".

I kontynuował. "Trawa to nawierzchnia, która jest dla niego łatwa. Zawsze grał na niej z wielkim poświęceniem w porównaniu z innymi nawierzchniami. Powrót został jednak 'zrujnowany' przez Majchrzaka" - oznajmiono, dodając, że w czwartym secie pojawił się "ryk Berrettiniego". Livetennis.it zwrócił uwagę na to, że tego dnia Włoch miał za dużo "wzlotów i upadków".

Najboleśniejsze słowa przekazał portal Virgilio Sport. "Berrettini się poddał. Lenistwo, które wszystkich zamraża" - stwierdzono, wspominając o "dziwnym nastawieniu" zawodnika. Podkreślono, że był to również "przeklęty mecz". I ujawniono, co w pewnym momencie tenisista powiedział do narożnika. "W jaki sposób doszliśmy do miejsca, w którym przebywanie na korcie stało się cierpieniem?" - można przeczytać.