79 minut i koniec. Świątek była murowaną faworytką. Kibice nie wytrzymali

W poniedziałek w stolicy Wielkiej Brytanii ruszył Wimbledon - trzeci w tym roku turniej wielkoszlemowy. Iga Świątek (4. WTA) jest rozstawiona z numerem ósmym, a jej pierwszą rywalką będzie Polina Kudermietowa (64). Polka i Rosjanka nie miały okazji się jeszcze mierzyć. Świątek rywalizowała za to aż pięć razy ze starszą siostrą najbliższej przeciwniczki, Weroniką (ich bilans to 4:1), która jest bardziej utytułowana.

Nasza tenisistka będzie wyraźną faworytką meczu z Kudermietową. Podobnie jak rok temu, gdy w pierwszej rundzie wimbledońskiej rywalizowała z Sofią Kenin, Amerykanką rosyjskiego pochodzenia, mistrzynią Australian Open 2020 i finalistką Roland Garros 2020. Wówczas zwyciężyła z Kenin w 79 minut 6:3, 6:4.

Tak Świątek poradziła sobie z Kenin

Polka zaczęła świetnie, odskakując na 2:0. W kolejnym gemie Amerykanka niespodziewanie przełamała naszą zawodniczkę, ale jej nadzieje na stoczenie wyrównanej rywalizacji trwały bardzo krótko. Chwilę później znów straciła serwis i to do zera. Świątek mogła zamknąć partię już w gemie serwisowym Kenin przy 5:2, a dokończyła dzieła wynikiem 6:3.

W drugiej partii panie łatwo wygrywały swoje podania aż do stanu 3:3. Wtedy to Polka skorzystała z błędów Amerykanki, po chwili odskoczyła na 5:3. Sofia Kenin miała swoją jedną szansę, by jeszcze "załapać się" do tego spotkania, ale nie wykorzystała break pointa, posyłając prosty forhend w siatkę. W dziesiątym gemie Iga Świątek zwyciężyła do zera i mogła cieszyć się z awansu do drugiej rundy.

Eksperci doceniali występ, fani narzekali po meczu

Eksperci podkreślali pełną kontrolę ze strony Igi Świątek. - Pierwsze koty za płoty. Sofia Kenin nie miała za bardzo punktu zaczepienia, by poważniej jej zagrozić - analizowała wówczas wysłanniczka Sport.pl do Londynu Agnieszka Niedziałek. Nasz redakcyjny kolega Łukasz Jachimiak dodawał: "Super było widzieć aż sześć asów serwisowych Igi. Dobre wejście w Wimbledon".

Ówczesna liderka rankingu zwyciężyła pewnie, trudno było się do czegokolwiek przyczepić. Mimo to kibice po zakończeniu tamtego spotkania mieli wiele pretensje, ale do stroju Świątek. Od marca 2023 tenisistka współpracuje z marką odzieżową On, której współwłaścicielem i ambasadorem jest legendarny Szwajcar Roger Federer.

Fani nie kryli rozczarowania, jaki ubiór przygotowała firma dla Polki na zeszłoroczny Wimbledon. - "Iga naprawdę będzie co roku nosić dokładnie ten sam strój na Wimbledonie, jeśli pozostanie z On… mogli dodać mały pasek lub coś, co doda elegancji", "Pięć szlemów, a wygląda jak zawodniczka ITF. To zawstydzające", "Czy Iga nosi to samo g***o, co w zeszłym roku? On, co z wami nie tak?", "Nosi jakieś trzy komplety rocznie, wszystkie mają ten sam kształt i nawet ponownie wykorzystują zestawy z poprzedniego sezonu? Co oni w ogóle robią w siedzibie On?", "Jest numerem 1. Powinni lepiej poradzić sobie ze strojem" - opisywaliśmy gorące komentarze.

Jak będzie po wtorkowym spotkaniu Igi Świątek z Poliną Kuderemietową? Panie zagrają jako trzecie na korcie numer dwa, około godziny 16:00. Producenci strojów mają dość ograniczone pole manewru w przypadku Wimbledonu. W Londynie od lat panuje zasada, że na strojach ma dominować biel. Wyjątkiem są kolorowe spodenki u tenisistek, by zmniejszyć poczucie dyskomfortu w okresie menstruacji.

Jak wypadnie Iga Świątek?

Skąd ten biały kolor na Wimbledonie? Brytyjczycy wybrali go lata temu z uwagi na fakt, że zatrzymuje mniej ciepła, a dodatkowo chcieli podkreślić w ten sposób elitarność tenisa, bo w okresie pierwszych edycji turnieju trzeba było mieć odpowiednie pieniądze na utrzymanie ubrań w czystości. Tradycja bieli pozostała w Londynie do dziś, podobnie jak jedzenia truskawek na kortach, o czym szerzej pisał ostatnio nasz korespondent na tegoroczne zawody wielkoszlemowe, Dominik Wardzichowski.

Iga Świątek przystępuje do Wimbledonu po sobotnim finale turnieju WTA 500 w Bad Homburg, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 4:6, 5:7. Pierwszy raz w dorosłej karierze zagrała w meczu finałowym na kortach trawiastych. Po tym spotkaniu przyznała, że "jest dla niej nadzieja na trawie". Dotychczas najlepszy jej wynik w Wimbledonie to ćwierćfinał sprzed dwóch lat. Wówczas także chwilę wcześniej rywalizowała w niemieckiej imprezie, gdzie wycofała się na etapie półfinału. Transmisje z imprezy w stolicy Wielkiej Brytanii w Polsacie Sport, relacje w Sport.pl.