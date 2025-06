Tak wściekły Berrettini nazwał Polaka po wielkim sukcesie! Niebywałe sceny

Zwycięstwo Kamila Majchrzaka było jedną z największych niespodzianek pierwszego dnia Wimbledonu. Powiedzieć, że Matteo Berrettini był faworytem, to nic nie powiedzieć. Włoch to nie tylko finalista tej imprezy z 2021 roku, ale też gracz, który nigdy nie odpadł z londyńskiego turnieju w pierwszej rundzie. Natomiast Polak wcześniej nie wygrał tu nawet seta. W poniedziałek to Majchrzak był jednak lepszy. Grał spokojniej, nie popełniał prostych błędów, a początek piątego seta był prawdziwym koncertem w jego wykonaniu.

Włoch w pewnym momencie był tak sfrustrowany, że po prostu wywalił jedną z piłek poza stadion. Nie przez przypadek, nie w trakcie wymiany, a z premedytacją, chcąc wyładować złość. - Niebywałe - łapali się za głowę Włoscy dziennikarze, gdy zobaczyli tę reakcję. Bezsilność Berrettiniego było również widać, gdy niemal przez cały mecz gestykulował ze swoim sztabem. - Nie wiem... Myślę, że muszę po prostu zamknąć temat tego meczu, bo zaraz powiem coś, co może nie będzie do końca poprawne lub zgodne z tym, co naprawdę czuję... - mówił już po zakończeniu spotkania na konferencji prasowej.

Kamil Majchrzak doceniony

- Tenis w ostatnich miesiącach był dla mnie naprawdę trudny. Myślę, że dziś to było widać na korcie. Naprawdę jest mi przykro. Są tu osoby, które mi pomogły, a czuję, że zawiodłem. Szczerze mówiąc, to nie jest tenis, z którego czerpię radość. Muszę po prostu zastanowić się nad swoją przyszłością... - dodał zrezygnowany.

Mimo wyraźnej frustracji i wściekłości Berrettini potrafił jednak docenić to, co zrobił Kamil Majchrzak. - To bardzo dobry zawodnik - nazwał Polaka już na samym początku konferencji. - Grał naprawdę dobrze, gratulacje dla niego. Zagrał świetne spotkanie - dodał i przyznał, że jeszcze przed Wimbledonem miał okazję trenować z naszym zawodnikiem. - Graliśmy razem we wtorek... nie, w środę. Więc miałem pewne wyobrażenie o tym, jak gra. Niestety, to nie pomogło - zakończył.

Rywalem Majchrzaka w drugiej rundzie będzie Ethan Quinn (USA, 89. ATP), który pokonał 4:6, 6:2, 7:6 (13:11), 6:2 Henry'ego Searle (Wielka Brytania, 421. ATP).