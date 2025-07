Dantejskie sceny przed kortami Wimbledonu. Pojawiła się krew

Iga Świątek już we wtorek rozpocznie zmagania w Wimbledonie. Od paru dni jest już w Londynie, gdzie aktualnie panuje wielki upał, a termometry wskazują aż 33 stopnie. Polka pokazała nawet w mediach społecznościowych, w jakich warunkach trenuje. Na nagraniu widać, jak wyciska z dużej ilości potu swoją koszulkę. "Wimbledon, co jest z tą pogodą? Londyn czy to ty?" - napisała. To jednak nie koniec niepokojących wiadomości ze stolicy Anglii.

Sceny przed kortami Wimbledonu. "Są współwinni ludobójstwa"

Portal standard.co.uk poinformował, że aktywiści popierający Palestynę protestowali przed wejściem na teren Wimbledonu przeciwko sponsorowaniu przez Barclays, oskarżając bank o wspieranie izraelskich działań militarnych w Gazie i dosłownie "ludobójstwo". Mało tego, przynieśli na miejsce zakrwawione piłki tenisowe, srebrny samochód z imitacjami śladów po kulach oraz zdjęcia dzieci zabitych w Strefie Gazy.

Akcja miała upamiętnić 15-letnią Hind Rajab, która zginęła 24 stycznia ubiegłego roku po tym, jak jej rodzina otrzymała od Sił Obronnych Izraela (IDF) nakaz ewakuacji domu w Strefie Gazy. Hind została wspólnie z rodziną samochodem, który został ostrzelany przez czołg IDF.

- Barclays sponsoruje wydarzenia sportowe, by ukryć odpowiedzialność za finansowanie wojny. Myślę, że ponieśli duże szkody wizerunkowe, ponieważ są współwinni ludobójstwa w Palestynie - oznajmił 29-letni Lewis Backon, czyli jeden z szefów stowarzyszenia.

Bank nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów o współudział w działaniach wojennych. Portal podał za to, że od 7 października do 4 czerwca w Strefie Gazy zginęło co najmniej 54 607 Palestyńczyków, a ponad 125 tys. zostało rannych.

"Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Wimbledonem, która wspiera rozwój The Championships oraz stwarza możliwości dla młodych ludzi w całym Zjednoczonym Królestwie poprzez Wimbledon Foundation. Świadczymy szeroki zakres usług i produktów finansowych dla firm dostarczających produkty obronne dla Wielkiej Brytanii, NATO i jej sojuszników" - brzmi oświadczenie Barclays.

"W obliczu rosnących zagrożeń geopolitycznych, gdy NATO, UE i Wielka Brytania starają się zwiększyć swoje zdolności obronne, zapewnianie produktów i usług finansowych dla sektora obronnego staje się coraz ważniejsze" - podsumowano.