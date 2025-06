Świątek pokazała, co się dzieje w Londynie. "Wimbledon, co jest?"

Iga Świątek niedawno zakończyła zmagania na turnieju w Bad Homburg. Dotarła tam do finału, gdzie ostatecznie przegrała z Jessiką Pegulą. Teraz czeka ją start w wielkoszlemowym Wimbledonie. W pierwszej rundzie Polka zmierzy się z Rosjanką Poliną Kudiermietową.

Ogromne upały w Londynie. Świątek pokazała, w jakich warunkach trenuje

Świątek jest już w Londynie, gdzie przygotowuje się do startu w długo wyczekiwanym turnieju. Aktualnie w stolicy Anglii panuje wielki upał, a termometry wskazują aż 33 stopnie. Polka opublikowała na Instagramie filmik, na którym pokazała, w jakich warunkach trenuje. Na nagraniu widać, jak tenisistka wyciska z dużej ilości potu swoją koszulkę. "Wimbledon, co jest z tą pogodą? Londyn czy to ty?" - napisała.

- Z każdym rokiem mam więcej doświadczenia, bo co roku łatwiej mi się przyzwyczaić do tej nawierzchni. Dzięki temu mam więcej czasu, by rozwijać się jako zawodniczka i więcej dni na trening. Nie zostałam w domu, pojechałam na Majorkę, żeby trenować. Ten dodatkowy czas dał mi możliwość popracowania nad ruchem i nad tym, jak podchodzę do piłki – trochę inaczej niż na mączce. To pomogło - powiedziała Świątek na konferencji prasowej.

Pierwszy mecz nasza tenisistka rozegra już we wtorek około godziny 15:00. Transmisje ze spotkań Wimbledonu będą dostępne na antenach Polsatu Sport oraz w internecie na płatnej platformie streamingowej Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.