Sabalenka była murowaną faworytką w pierwszej rundzie Wimbledonu. 74 minuty i koniec

16 - zaledwie tyle minut minęło, gdy na tablicy wyników w meczu I rundy Wimbledonu: Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Carson Branstine (Kanada, 194. WTA) był wynik 5:0. Białorusinka wygrała ostatecznie tego seta w zaledwie 25 minut ze stratą tylko jednego gema. Miała w nim zaledwie trzy winnery. Bardzo pomagała jej rywalka, świetnie odnajdująca się w modelingu, która popełniła aż 13 niewymuszonych błędów.

74 minuty i koniec. Sabalenka w II rundzie Wimbledonu

Początek drugiej partii był sensacyjny. Kanadyjka, która na Wimbledonie debiutuje w imprezie głównej turnieju wielkoszlemowego, a dostała się do niego z kwalifikacji, wygrała swoje podanie do 0, za co została nagrodzona dużymi brawami. Mało tego Branstine, mistrzyni juniorskiego Australian Open 2017 i French Open 2017 w grze podwójnej dziewcząt, na początku tego seta miała serię aż sześciu wygranych punktów z rzędu!

24-letnia Kanadyjka rozkręcała się z każdym kolejnym gemem, grała coraz pewniej, coraz odważniej atakowała (w I secie miała tylko 4 winnery, a w drugim 13). Po pięciu z nich prowadziła nawet 3:2. Potrafiła opanować nerwy w piątym gemie, gdy przy swoim podaniu prowadziła 40:0, a nagle po podwójnym błędzie i dwóch jej nieudanych akcjach przy siatce, była równowaga.

Kluczowy dla losów tego seta był jedenasty gem przy podaniu Branstine. Przy stanie 15:15 Sabalenka zagrała dwa świetne winnery z forhendu z returnu i miała dwie szanse na przełamanie (pierwsze w tym secie). Kanadyjka pierwszego break pointa obroniła asem (7 w meczu), ale przy drugim z forhendu z końcowej linii trafiła w siatkę i została przełamana. Chwilę później Sabalenka wygrała swoje podanie do 15. i cieszyła się ze zwycięstwa.

Mecz trwał godzinę i 14 minut. Białorusinka miała w nim 17 winnerów i popełniła 18 niewymuszonych błędów (rywalka odpowiednio 17 i 26).

Sabalenka w drugiej rundzie zagra ze zwyciężczynią meczu: Lulu Sun (Nowa Zelandia, 47. WTA) - Marie Bouzkova (Czechy, 48. WTA). Z Igą Świątek Białorusimka w Londynie może zmierzyć się dopiero w ewentualnym finale.

I runda Wimbledonu: Aryna Sabalenka - Carson Branstine 6:1, 7:5