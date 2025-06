15 lat i koniec! Brytyjczycy nie mieli innego wyjścia. "Musieliśmy"

- Proszę nie stać na schodach, proszę ustawić inaczej tę kolejkę! - krzyczał bezradny ochroniarz do ludzi stojących w kolejce po słynne wimbledońskie truskawki. Ta w okolicach południa pierwszego dnia londyńskiego turnieju była tak długa, że wykraczała nawet poza ustawione przez organizatorów taśmy. Czas oczekiwania na jedno pudełeczko z truskawkami i słodką śmietaną to około kilkunastu minut. - Są przepyszne, polecamy - mówili mi kibice, którzy skończyli już swoje porcje. Do truskawek obowiązkowo szampan, ale ten to już zdecydowanie inna półka cenowa.

Niewielkie, maksymalnie 200 gramowe pudełko, w którym jest około 10 truskawek i około 50 ml słodkiej śmietany, od 15 lat kosztowało na Wimbledonie dwa funty i 50 pensów, ale w tym roku Brytyjczycy musieli podnieść cenę. Sprowadzane codziennie z hrabstwa Kent owoce podrożały i teraz porcja truskawek kosztuje dwa funty i 70 pensów. - Musieliśmy to zrobić, dopadła nas inflacja - śmieją się organizatorzy i tłumaczą: dla kibiców ta korekta jest niezauważalna, truskawki to nasz symbol, więc nie chcemy przesadzać z ceną, zresztą spójrz na kolejkę... - zaznaczają. A ta wygląda tak, że gdyby porcja kosztowała pięć funtów, to chętnych byłoby pewnie tyle samo.

Zupełnie inaczej wygląda temat szampana, który na terenie wimbledońskich kortów jest tak popularny, jak woda. Mała butelka - 200 ml - kosztuje, w zależności od producenta, od 25 do 30 funtów. Duża to już koszt około 100 funtów, ale organizatorzy pozwalają kibicom na wniesienie na teren kortów jednej dużej butelki szampana, więc większość fanów korzysta z własnego zaopatrzenia.

Organizatorom nie przeszkadza to jednak w wypracowaniu imponujących utargów na barach. Sprzedawane na terenie wimbledońskich kortów napoje alkoholowe: szampan, wino, drinki, piwo - cieszą się olbrzymią popularnością, a dzienny utarg oscyluje w granicach 50 tysięcy funtów.

Wimbledon, czyli najbardziej prestiżowy z turniejów wielkoszlemowych, potrwa od poniedziałku 30 czerwca do niedzieli 13 lipca. Relacje, echa sportowych wydarzeń, ale też wszystko to, co dzieje się wokół londyńskiego turnieju, możecie śledzić na bieżąco w Sport.pl. Iga Świątek grę na Wimbledonie zacznie we wtorek 1 lipca, a jej pierwszą rywalką będzie Rosjanka Polina Kudermetowa.