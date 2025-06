Dramat na Wimbledonie. Pierwszy mecz, gwiazda tenisa zalała się łzami

W poniedziałek 30 czerwca wystartował Wimbledon. Już pierwszego dnia odbędzie się kilka interesujących spotkań, a do walki staną największe tenisistki, jak Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini czy zwyciężczyni z 2023 roku Marketa Vondrousova. Emocje mogą więc sięgnąć zenitu. Te pojawiły się też w meczu Ons Jabeur z Wiktoriją Tomową. Serca kibiców zamarły na dobrych kilka minut.

Ons Jabeur zaniepokoiła kibiców w Londynie. Problemy zdrowotne w I rundzie

Wydawało się, że już na starcie doszło do dramatu byłej wiceliderki rankingu WTA. Minęło ledwie 26 minut rywalizacji, a Tunezyjka poprosiła o przerwę medyczną. Przy stanie 2:3 dla rywalki usiadła na ławce i zażyczyła sobie wizyty fizjoterapeuty. Wyglądała na całkowicie załamaną. Zasłoniła twarz ręcznikiem, a po chwili zaczęła płakać. Taka reakcja sugerowała, że dolega jej coś poważnego.

Po chwili na korcie pojawił się fizjoterapeuta. Zawodniczce zmierzono m.in. ciśnienie krwi, po czym zeszła z placu gry. Dlatego też nastąpiła przerwa. Na szczęście, fizjoterapeuta był w stanie postawić ją na nogi. Po udzieleniu pomocy Jabeur wróciła do rywalizacji.

Tunezyjka jednak nie dała rady dokończyć spotkania. Gdy przegrywała 0:2 w drugim secie, poddała mecz. Tym samym to Tomowa awansowała do drugiej rundy turnieju.

Dla Jabeur Wimbledon to jeden z jej ulubionych turniejów. Najdalej dotarła do finału i to dwukrotnie - w 2022 i 2023 roku. Ani razu nie udało jej się jednak sięgnąć po trofeum. W tym roku z pewnością ambicje ma również wysokie i chce powtórzyć swój najlepszy wyczyn, a nawet go przebić.

Wzięła udział w dwóch imprezach na trawie, poprzedzających turniej wielkoszlemowy. Sukcesów wielkich nie odniosła. Dotarła do ćwierćfinału w Berlinie i 1/16 finału w Eastbourne.

Tomowa - Jabeur 7:6(5), 2:0 i krecz