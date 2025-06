Świetne wieści dla Świątek tuż przed Wimbledonem. Oto nowy ranking WTA

Iga Świątek dopiero co w sobotę rozgrywała finał turnieju w Bad Homburg, a już musiała zameldować się na Wimbledonie. Polka po raz pierwszy wyjdzie na kort najprawdopodobniej we wtorek 1 lipca, choć organizatorzy nadal nie podali oficjalnego terminu jej starcia w pierwszej rundzie z Poliną Kudiermietową. Wiadomo natomiast, że przystąpi do niego jako czwarta rakieta świata.

Jest nowy ranking WTA. Dobre wieści dla Świątek. Wielki awans

Bo dokładnie czwarte miejsce zajmuje nasza tenisistka w poniedziałkowym oficjalnym rankingu WTA. Względem poprzedniego notowania Świątek zanotowała najbardziej okazały awans spośród wszystkich zawodniczek z czołowej "40". Przesunęła się aż o cztery miejsce w górę (poprzednio zajmowała dopiero ósme). Na koncie ma 4943 punkty.

Do podium wciąż jednak sporo jej brakuje. Do trzeciej Jessiki Peguli, z którą przegrała ostatni finał w Bad Homburg 4:6, 5:7, traci 1540 punktów. To oznacza, że o kolejnym awansie mogłaby myśleć tylko w przypadku końcowego zwycięstwa w Wimbledonie. Jeszcze większą przewagę nad Polką mają dwie najlepsze zawodniczki. Liderką pozostała Aryna Sabalenka, która ma 11640 punktów, czyli aż o 3741 "oczek" więcej niż druga Coco Gauff.

Ścisk za plecami Igi Świątek. Tak wygląda czołowa "10" przed Wimbledonem

Świątek musi teraz przede wszystkim uważać na to, co dzieje się za jej plecami. 24-latka dopiero co wyprzedziła aż cztery zawodniczki: Madison Keys, Mirrą Andriejewą, Qinwen Zheng i Jasmine Paolini. Przewaga nad nimi nie jest jednak duża. Piąta Paolini traci do niej tylko 137, a szósta Zheng 140 punktów. W przypadku Andriejewej mowa o 200-punktowej różnicy. Nieco więcej, bo 459 punktów mniej niż Świątek, ma Keys, która spadła o dwie pozycje. Czołową dziesiątkę uzupełniają Paula Badosa i Emma Navarro.

Przed startem Wimbledonu aż trzy Polki znalazły się w czołowej "30". 24. miejsce zajmuje obecnie Magdalena Fręch, a 29. jest Magda Linette.

Ranking WTA z 30 czerwca 2025 r.: