Słynny aktor uderzył w J.K. Rowling. Navratilova nie wytrzymała

Wielcy byli mistrzowie wielkoszlemowi po karierach nadal cieszą się popularnością, ale to Martina Navratilova zdecydowanie wyróżnia się pod tym kątem. Konto Czeszki na portalu X obserwuje ponad 450 000 osób. Była tenisistka odnosi się tam nie tylko do bieżących wydarzeń tenisowych, lecz także politycznych oraz społecznych. Nie bała się choćby skrytykować Donalda Trumpa za amerykańskie ataki bombowe na Iran, a gdy w Polsce wybory prezydenckie wygrał prawicowy Karol Nawrocki, podała na X-ie dalej wypowiedź krytykującą nasz kraj za ten wybór.

REKLAMA

Zobacz wideo

Navratilova stanęła po stronie J.K. Rowling. Nie pierwszy raz

Navratilova to także zdecydowana zwolenniczka zabraniania transseksualnym kobietom startu wraz z zawodniczkami biologicznie żeńskimi. Krytykowała np. mistrzynię olimpijską w boksie Imane Khelif, której płeć była podważana. Czeszka stoi tu po jednej stronie frontu z J.K. Rowling. Autorka legendarnej serii książek o Harrym Potterze ogólnie nie jest zwolenniczką osób transseksualnych. Wielokrotnie dawała znać, że w jej postrzeganiu każdy ma taką płeć, z jaką przyszedł na świat. Wywołało to jej konflikt m.in. ze słynnym aktorem Pedro Pascalem (m.in. "The Last of Us", "Gladiator 2"). Teraz w Amerykanina uderzyła także Navratilova, a miało to związek z jego słowami właśnie o Rowling.

Znany aktor skrytykował Rowling. Bezpośrednia odpowiedź Navratilovej

Pascal w niedawnym wywiadzie dla czasopisma "Vanity Fair" ostro skrytykował brytyjską pisarkę. - Despoci wywołują u mnie obrzydzenie - powiedział aktor pod adresem Rowling. Autorka "Harry'ego Pottera" szybko zareagowała na jego słowa na portalu X. - Nie mogę powiedzieć, że czuję, by moje usta został zamknięte. Ale próbuj dalej Pedro. Bóg kocha tych, którzy próbują - napisała Brytyjka. Jej post skomentowała z kolei Navratilova. - Pojawił się kolejny Johnny w ostatnim czasie, który próbuje uciszać kobietę. Zamknij się do cholery - napisała legenda tenisa.

Słowa Pascala odnosiły się do sytuacji z kwietnia 2025 roku. Brytyjski Sąd Najwyższy uznał wówczas, że prawna definicja kobiety w Wielkiej Brytanii odnosi się jedynie do płci biologicznej. Czyli mówiąc wprost, transseksualna kobieta w prawnym ujęciu rzeczy nadal jest traktowana jak mężczyzna. Rowling celebrowała wówczas na portalu X zdjęciem z cygarem. Pascal już wówczas nazwał jej zachowanie "obrzydliwym g*wnem". Teraz odniósł się do tego ponownie, wywołując gniew Navratilovej. Dodajmy, że jedna z sióstr aktora jest osobą transseksualną, stąd jego silne poparcie dla sprawy.