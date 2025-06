Burza wokół Sabalenki i Gauff przed Wimbledonem. "Samodestrukcyjne"

- Zawsze świetnie się dogadywałyśmy. Naprawdę nie chciałam jej urazić. Byłam rozczarowana sobą, emocje wzięły górę - mówiła Aryna Sabalenka (1. WTA) o Coco Gauff (2. WTA), nawiązując do własnych, niesympatycznych słów skierowanych do Amerykanki po finale Roland Garros. Rywalizacja 27-latki z sześć lat młodszą rywalką byłaby wisienką na torcie Wimbledonu - obie mogą spotkać się dopiero w finale. One same raczej tonują nastroje, a dyskusja na temat się toczy.

Aryna Sabalenka i Coco Gauff się godzą, na co reaguje Wimbledon. Czy to problem dla tenisa?

Przed startem turnieju zawodniczki wspólnie trenowały i nagrały filmik z tańcem na TikToka. "Gałązka oliwna została wyciągnięta i przyjęta! Między nami dobrze, więc i u was powinno być" - napisała 21-latka. Ten cytat oraz taneczne nagranie zostały opublikowane na oficjalnym profilu Wimbledonu w serwisie X. I się zaczęło.

Na to zareagowali dziennikarze serwisu The Athletic. Caoimhe O’Neill zwróciła uwagę na jedną rzecz. - Moim utrapieniem w tym tańcu jest to, że wszyscy chcemy waśni w sporcie. A to wydaje się, że to ukradło nam jedną, która narastała - wyjaśniła.

- To jest tak samodestrukcyjne. Szpilki w sporcie są przekonujące. To nie znaczy, że powinniśmy je wymyślać, ale kiedy w tej chwili jest tak mało tenisowych rywalizacji, dziwne wydaje się tańczenie do melodii granej przez zawodniczki, w tym wypadku dosłowne - ocenił Charlie Eccleshare.

Po czym dodał: - Z perspektywy Wimbledonu był to moment warty uwagi, więc chcieli go wyeksponować. W końcu to buduje zaangażowanie fanów, chociaż oficjalne relacje są zazwyczaj mniej wylewne co do bardziej kontrowersyjnych momentów. Nadal jednak pozostaje to częścią szerszego trendu, w ramach którego zatwierdzane przez turniej pakiety skrótów są uszczuplane o bardziej kontrowersyjne momenty. Wysyłając wiadomość, że każdy powinien zachowywać się tak nienagannie, jak Jannik Sinner (1. ATP) i Carlos Alcaraz (2. ATP).

Aryna Sabalenka i Coco Gauff chcą zostawić trudną przeszłość za sobą. To im nie pomaga

O'Neill przypomniała, że Gauff liczyła na szybsze przeprosiny, lecz nie chce rozdrapywać tej rany. - Powiedziała, że obie są zmęczone rozmową o tym, co się wydarzyło i mają nadzieję, że wideo pokaże ludziom, że są "w dobrych relacjach" - oznajmiła.

Następnie przywołała perspektywę liderki światowego rankingu, aby wyciągnąć z tego wniosek: - "Jest dobrze, jesteśmy przyjaciółkami. Mam nadzieję, że media w USA będą teraz dla mnie łaskawe", mówiła Sabalenka. Jest coś nie tak w tym, że dwie sportsmenki muszą tańczyć, aby udowodnić światu, że wszystko jest w porządku. Czy nie powinniśmy ich po prostu posłuchać?

Jednak sprawa wydaje się bardziej złożona. - Większym problemem wydaje się to, że gracze potrzebują przestrzeni, aby się wyżyć i być ludźmi po porażce. Ilość nadużyć w mediach społecznościowych, jakie otrzymują osoby po popełnieniu błędu, takiego jak Sabalenka, tylko zwiększy presję, jaką odczuwają, aby nigdy nie powiedzieć czegoś złego - skwitował Eccleshare.

Na myśl nasunęła mu się sytuacja 26-latki z Igą Świątek (8. WTA). - Naprawdę na to nie zasługiwała, a chociaż Sabalenka lubi tańczyć, aby nawiązać więź z innymi graczami - pod koniec zeszłego roku zatańczyła jeden ze Świątek - należy mieć nadzieję, że gracze wiedzą, że to w porządku, aby być szczerym w trudnej chwili - oznajmił.

Jego zdaniem ten trend jest dosyć niepokojący. - W 2025 roku najwyraźniej nie jest już w porządku, aby mieć szpilki w rywalizacji lub dać upust po bolesnej porażce - oznajmił. Z czym zgodziła się O'Neill, tłumacząc problematyczność tego zjawiska: - Czy to całkowicie kończy rywalizację? Nie, po prostu ją osłabia, co jest być może dziwne ze względu na zaangażowanie turnieju w ten proces. Po co rozładowywać coś, co fani tenisa chcą, aby było ekscytujące? Jeśli spotkają się w finale, to myślisz, że wtedy będą tańczyć?

Żeby w ogóle doszło do takiego starcia, obie zawodniczki muszą pokonać po sześć rywalek. W pierwszej rundzie Aryna Sabalenka zagra z Carson Branstine (194. WTA), a Coco Gauff z Dajaną Jastremską (42. WTA).