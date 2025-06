Mecz już się skończył, gdy Świątek zwróciła się do Peguli

Iga Świątek bardzo dobrze prezentowała się na turnieju WTA w Bad Homburg. Polka pewnie przebrnęła przez wszystkie mecze i wyeliminowała kolejno Wiktorię Azarenkę, Jekaterinę Aleksandrową i Jasmine Paolini. Dzięki temu awansowała do finału, gdzie jej rywalką była Jessica Pegula. Spotkanie odbyło się w sobotę o godzinie 13:45.

W pierwszym secie starcie było wyrównane, ale niestety lepsza finalnie okazała się Amerykanka, która wygrała 6:4. Druga partia wyglądała bardzo podobnie. Obie tenisistki prezentowały podobny poziom, ale znów ostatnie słowo należało do Peguli, która wygrała 7:5. Tym samym triumfowała w całym turnieju. Po zakończeniu meczu głos zabrała Iga Świątek.

- Chcę pogratulować Jessie. Zagrałaś świetny mecz i gra z tobą była przyjemność. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych finałów. Chce podziękować dyrektorowi turnieju, sponsorom i każdemu, kto mnie tu zaprosił. To była przyjemność. Chcę też podziękować mojemu zespołowi, rodzinie. Turniej pokazuje, że jest dla mnie nadzieja na trawie - powiedziała z uśmiechem na twarzy.

Na koniec zwróciła się do kibiców. - Dziękuję wam za przyjście. Wiem, że przyjechało tu wielu kibiców z Polski. Czułam to wsparcie każdego dnia. Dziękuję wam za doping. Myślę, że każdy zawodnik to docenia. Dziękuję fanom z Polski i Niemiec i każdemu. Mam nadzieję na powrót w przyszłym roku - zakończyła.

- Na pewno jestem trochę rozczarowana, bo mecz był na żyletki. Lepiej gra na trawie, ale cieszę się, że się postawiłam. Cieszę się też, że rozegrałam dużo meczów i zyskałam meczową pewność, bo to jest najlepszy trening. Nie mogę teraz liczyć na wakacje, ponieważ czeka mnie podróż i zobowiązania w związku z kolejnym turniejem - dodał później w rozmowie z Canal + Sport.

Teraz Świątek czekać będzie rywalizacja w wielkoszlemowym Wimbledonie. W pierwszej rundzie tego turnieju jej rywalką będzie Polina Kudiermietowa. W kolejnym spotkaniu Polka może zagrać z Catherine McNally z USA lub z Jodie Burrage z Wielkiej Brytanii.