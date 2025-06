Tak wygląda ranking WTA po finale w Bad Homburg

Idze Świątek nie udało się wygrać pierwszego od ponad roku turnieju. Niestety w finale zawodów WTA 500 w Bad Homburg lepsza okazała się Amerykanka Jessica Pegula. Po wyrównanej walce zwyciężyła 6:4, 7:5. Mimo to Polka ma powody do zadowolenia. Nie dość, że był to jej pierwszy finał od zeszłorocznego Rolanda Garrosa, to jeszcze zaliczyła spory skok na światowych listach. Oto jak wygląda ranking WTA.