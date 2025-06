Dla Igi Świątek turniej WTA w Bad Homburgu jest elementem przygotowań do zbliżającego się Wimbledonu. Gra na trawie nie była do tej pory mocną stroną polskiej tenisistki. Na Wimbledonie najdalej zaszła do ćwierćfinału. W swojej karierze jeszcze nigdy nie zagrała w finale jakiegokolwiek turnieju na tej nawierzchni.

Świątek tuż przed Wimbledonem zagra pierwszy finał na trawie. Eksperci zachwyceni

Teraz to się zmieni. Dzięki dzisiejszej wygranej z Jasmine Paolini (6:1, 6:3) w sobotę 28 czerwca Świątek zagra pierwszy finał w karierze na trawie. Jej rywalką będzie Jessica Pegula lub Linda Noskova. Dla polskiej tenisistki będzie to również pierwszy finał jakiegokolwiek turnieju WTA od ponad roku. I właśnie na to uwagę zwraca wielu ekspertów.

"Życie lubi ciekawe historie. Po 384 dniach czekania i przegraniu siedmiu półfinałów z rzędu Iga Świątek awansowała do finału. Ale nie na ukochanej ziemi ani na lubianym betonie, tylko na trawie, z którą dotychczas najbardziej było jej nie po drodze" - napisała na Twitterze Angieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Iga Świątek pokonała Jasmine Paolini 6:1, 6:3. Paradoks. Pierwszy w sezonie 2025 finał Iga osiągnęła na trawie. Ale w kapitalnym stylu! Iga Świątek drugą Polką w Erze Open, która osiągnęła finały w głównym cyklu na każdej nawierzchni. Pierwszą była oczywiście Agnieszka Radwańska" - zauważył Rafał Smoliński.

"Dziś niemal idealny mecz Igi Świątek. 6:1, 6:3 z Jasmine Paolinii. Pierwszy od ponad roku finał turnieju WTA. Paradoksalnie na trawie, teoretycznie najsłabszej dla Polki nawierzchni. Ale przecież nie od dziś wiadomo, że na trawie lepiej gra się z większym doświadczeniem, więc" - stwierdził Adam Romer z "Tenisklubu".

"8 czerwca 2024, finał Roland Garros. 384 dni czekania na kolejny. Nie na mączce. Nie na hardzie. Iga Świątek zagra w finale w Bad Homburg na nawierzchni trawiastej" - zauważył ten fakt Dawid Żbik z Eurosportu.

"Iga Świątek zagra w pierwszym finale na kortach trawiastych! 6:1, 6:3 z Jasmine Paolini. Top. Iga czekała z przerwaniem serii przegranych półfinałów do moich urodzin. Jutro jazda po tytuł" - napisał Szymon Przybysz.

Iga Świątek w finale turnieju w Bad Homburgu zagra ze zwyciężczynią meczu Jessica Pegula - Linda Noskova. Spotkanie finałowe odbędzie się już w sobotę 28 czerwca. Będzie to ostatnie starcie Igi Świątek na trawie przed rozpoczynającym się Wimbledonem. Reprezentantka Polski pierwsze spotkanie w Anglii rozegra we wtorek 1 lipca. Zapraszamy do śledzenia meczów Igi Świątek w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.