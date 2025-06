Mistrzyni Wimbledonu przekazała fatalne wieści. Tuż przed startem turnieju

W ostatnich latach wielkoszlemowy Wimbledon wygrywają zupełnie inne zawodniczki. W latach 2015-2016 ten turniej wygrywała Serena Williams, a od tamtej pory Wimbledon zdobywała Garbine Muguruza (2017), Angelique Kerber (2018), Simona Halep (2019), Ashleigh Barty (2021), Jelena Rybakina (2022), Marketa Vondrousova (2023) i Barbora Krejcikova (2024). W zeszłorocznym finale Krejcikova wygrała 6:2, 2:6, 6:4 z Włoszką Jasmine Paolini. Czy Czeszka skutecznie obroni tytuł na Wimbledonie? Jej występ nie jest tak pewny, jak mogłoby się wydawać.

Problemy panującej mistrzyni Wimbledonu. "Lepiej będzie odpocząć"

Wszystko przez to, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. Obrończyni tytułu wycofała się z dalszej rywalizacji w turnieju WTA w Eastbourne przez problemy z prawym udem. Krejcikova awansowała do ćwierćfinału po wygranej 6:4, 4:6, 7:6 (3) z Jodie Burrage, natomiast oddała mecz z Warwarą Graczową walkowerem. "Bardzo mi przykro, że muszę się wycofać z ćwierćfinału w Eastbourne, bo nadal odczuwam ból w prawym udzie" - ogłosiła w oświadczeniu.

"W ciągu nocy stan nie uległ poprawie, a wręcz się pogorszył. Myślę, że przed Wimbledonem, który odbędzie się za kilka dni, lepiej będzie odpocząć, obserwować rozwój sytuacji i rozwiązać ten problem" - dodała Czeszka. To sprawia, że jej występ na wielkoszlemowym Wimbledonie stoi pod dużym znakiem zapytania.

Krejcikova pozna swoją turniejową drabinkę podczas piątkowego losowania. Niewykluczone, że będzie w tej samej ćwiartce drabinki, co Iga Świątek. Aktualnie Krejcikova zajmuje 16. miejsce w rankingu WTA. Jeżeli przez uraz nie będzie w stanie wystąpić na Wimbledonie, to straci 2000 punktów, a to sprawi, że spadnie w okolice setnego miejsca.

Poza wielkoszlemowym Wimbledonem Krejcikova wygrała Roland Garros w 2021 r., pokonując 6:1, 2:6, 6:4 Rosjankę Anastazję Pawluczenkową. Łącznie wygrała trzynaście turniejów w cyklu WTA. W dwóch finałach ogrywała Świątek, odpowiednio w 2022 r. w Ostrawie (5:7, 7:6, 6:3) i w 2023 r. w Dubaju (6:4, 6:2).

Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 13 lipca. Relacje tekstowe na żywo z Wimbledonu i meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.