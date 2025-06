WTA Bad Homburg. O której mecz Świątek - Aleksandrowa? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Trawiasta inauguracja w 2025 roku okazała się całkiem udana dla Igi Świątek. Polka nie miała lekko z Wiktorią Azarenką. Dwukrotna mistrzyni Australian Open w pierwszym secie prowadziła już 4:1, ale nasza zawodniczka pokazała, że nawet na najmniej lubianej przez siebie nawierzchni potrafi nagle zareagować i wygrać pięć gemów z rzędu. Kolejnego seta również wygrała 6:4 i zameldowała się w ćwierćfinale w Bad Homburg.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

Świątek potrzebuje mocnych wyzwań. Aleksandrowa niemal zawsze jej takie zapewniała

Przed Polką jeszcze trudniejsze testy na trawiastej nawierzchni, ale tamten mecz był naprawdę dobrym przetarciem. Niełatwy, zmuszający do większego wysiłku, lecz mimo trudności - zwycięski. Sama Świątek nie ukrywała po nim zadowolenia, a wręcz stwierdziła, że najmniej podobało jej się to, iż w I rundzie miała wolny los, bo chciałaby zagrać na trawie jak najwięcej spotkań przed Wimbledonem. Wydaje się, że jej kolejna przeciwniczka powinna również dać Polce trudny test, jakiego ta teraz oczekuje. Pokazała bowiem już w tym roku sporo dobrej gry na trawie, a co więcej, nasza reprezentantka nigdy łatwo z nią nie miała.

Jekaterina Aleksandrowa, bo to o niej mowa, do ćwierćfinału w Bad Homburg doszła po dwóch skrajnie różnych meczach. W I rundzie znokautowała Belindę Bencić (6:1, 6:2), ale już z Marią Sakkari stoczyła ponad dwugodzinną tenisową bitwę (6:3, 6:7(2), 6:3). Dla Rosjanki to drugi w tym roku turniej na trawie, jako że wcześniej rywalizowała też w holenderskim Den Bosch. Tam doszła do półfinału, ogrywając po drodze m.in. dwie rodaczki Annę Blinkową i Weronikę Kudermietową, a zatrzymała ją dopiero późniejsza triumfatorka całości Elise Mertens.

Teraz rzuci wyzwanie Świątek, a w przeszłości potrafiła uprzykrzyć Polce życie. Nasza reprezentantka ma z nią bilans 3-2. To Rosjanka wygrała ich ostatni mecz w Miami w zeszłym roku, a Polce tylko raz udało się z nią wygrać w dwóch setach. Ma zatem twardy orzech do zgryzienia i to po raz pierwszy na trawie (nigdy wcześniej nie mierzyły się na tej nawierzchni).

WTA Bad Homburg. O której mecz Świątek - Aleksandrowa? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

O drugi w karierze awans do półfinału w Bad Homburg Iga Świątek zagra w czwartek 26 czerwca. Mecz Świątek - Aleksandrowa zaplanowano jako drugi od godziny 11:30 (po starciu Beatriz Haddad Mai z Jasmine Paolini). Czyli Polka powinna się na korcie pojawić najwcześniej ok. 13:00. Transmisja telewizyjna z tego spotkania dostępna będzie na Canal+ Sport 2. Zaś w Internecie będzie je można obejrzeć w Canal+ Online oraz Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.